Поголемо чекање на граничниот премин “Дојран” од грчка страна поради враќање на македонските викенд туристи

13/04/2026 19:37

Зголемено чекање на влезот во нашата земја е регистрирано од грчка страна при враќање на македонските граѓани кои за време на продолжениот викенд заминаа кај јужниот сосед.

Причина за застојот е официјалното воведување на новиот систем ЕЕЅ (entry/exit system) кој од 10 април целосно се применува и предвидува дигитално регистрирање при влез и излез на граѓаните од земјите што не се членки на ЕУ, наместо досегашното рачно евидентирање на пасошите.

Од граничниот премин “Дојран” велат дека проблеми нема на македонската страна од границата, а побавно тече сообраќајот од грчка страна, посебно во текот на попладневните часови, поради враќањето на македонските посетители од Грција.

Со новиот европски систем, се исфрла досегашното ставање печати во пасошите, така што на секое преминување на надворешните граници на Шенген зоната ќе се врши електронска евиденција и биометриска проверка, со фотографирање и земање отпечатоци од прсти.

Предвидено е системот EES да ги бележи точните датуми на влез и излез и да врши автоматска проверка на правилото за дозволен престој од 90 дена во рамки на 180 дена, со што ќе се намалат можностите за негово прекршување

Поврзани содржини

Успешен почеток на туристичката сезона во Дојран за Велигден
Град Скопје исплатил околу 750.000 евра за напади од бездомни кучиња во 2025 година
Караман стана првото признаено македонско овчарско куче со самостојно национално потекло
Македонската полиција се приклучува на Европската акциска контрола на брзина на патиштата, в среда 24 часовен маратон контроли
Најстудено утрово во Маврово со температура од 4 степени
Климатските промени во Македонија се реалност, потребни се интегрирани институционални решенија
Сончево со умерена облачност
Астрономски календар

Најчитани