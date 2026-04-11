Погледнете фотографии од астронаутите по речиси десет дена во вселената

Четири астронаути од мисијата „Артемис II“ на НАСА безбедно се вратија на Земјата по речиси десет дена орбита околу Месечината. Нивната капсула слета во Тихиот Океан, успешно завршувајќи ја мисијата што ги однесе подалеку од нашата планета од кој било друг во историјата.

Екипажот сега е безбедно на брод за спасување. Нивното вселенско летало „Орион“ патуваше со брзина од повеќе од 24.000 милји на час (38.600 км/ч) додека повторно влегуваше во атмосферата на Земјата, а неговиот топлински штит беше изложен на температури половина од оние на површината на сонцето. Безбедното враќање го отвора патот за следната фаза од програмата „Артемис“, која има за цел повторно да слета луѓе на Месечината и на крајот да воспостави постојана база таму.

Драматично враќање и закрепнување

Поради екстремната топлина, капсулата, која астронаутите ја нарекоа Интегритет, го изгуби контактот со контролата на мисијата во Хјустон шест минути за време на спуштањето. Контролната соба избувна во навивање кога гласот на командантот Рид Вајзман извика: „Хјустон, ова е Интегритет. Ве слушаме гласно и јасно“.

Откако помина најопасниот момент на мисијата, црвено-белите падобрани на вселенското летало се распоредија, дозволувајќи ѝ на капсулата полека да се спушти кон океанот. Капсулата Орион слета точно како што беше планирано во Тихиот Океан, на една милја од нејзината целна локација. „Совршено прецизно слетување за Интегритет и неговите четири астронаути“, рече коментаторот на НАСА, Роб Навијас, неколку моменти по слетувањето.

Астронаутите – командантот Рид Вајсман, пилотот Виктор Гловер, специјалистот за мисија Кристина Кох и канадскиот астронаут Џереми Хансен – беа внимателно подигнати од капсулата и однесени со хеликоптер до бродот УСС Џон П. Мурта, каде што ќе бидат подложени на медицински прегледи. Додека чекаа на палубата на бродот, беа видени како се смешкаат и разговараат, позирајќи за фотографии. Претседателот Доналд Трамп ги поздрави, нарекувајќи го целото патување „спектакуларно“ и повторувајќи ја својата покана да ја посети Белата куќа.

Одговор на НАСА

На прес-конференција, директорот на летот Рик Хенфлинг рече дека имало многу вознемиреност, но и многу самодоверба, додека го враќале екипажот на Орион дома. „Сите воздивнавме со олеснување кога се отвори страничниот отвор на капсулата“, рече тој. „Екипажот на летот е среќен и здрав и подготвен да се врати дома во Хјустон.“

Лори Глејз, вршител на должноста помошник-администратор на НАСА, беше полна со пофалби за астронаутите. Таа рече дека секој од четворицата бил импресивен, но била горда на нивната „тимска работа“ и „заедништво“. „Мислам дека тие навистина ја доловија неверојатната суштина на она што се обидувавме да го постигнеме“, додаде таа. „Ова беше мисија за целото човештво.“

Клучен технолошки тест

Спуштањето започна со одвојување на сервисниот модул изграден од Европската вселенска агенција. Потоа дојде најризичниот дел – повторно влегување во атмосферата. Аголот на влез на капсулата мораше да биде прецизен – премногу нежен и Орион можеше да се одбие од атмосферата; премногу стрмен и топлината би била фатална. Според НАСА, аголот бил совршен.

Постоеле загрижености во врска со топлинскиот штит на вселенското летало. На претходен тест лет без екипаж во 2022 година, штитот претрпел неочекувана штета. Инженерите одговориле со промена на траекторијата на повторно влегување, што симулациите покажале дека ќе го намали топлинското оптоварување. Оваа мисија била првпат кога новата траекторија била тестирана.

Иако сè уште се чекаат целосни податоци, јасно е дека решението на инженерите си ја завршило работата. Заменик-администраторот на НАСА, Анит Кшатрија, ја спореди прецизноста на тој агол со патувањето од 250.000 милји до Месечината. „Тимот го направи тоа совршено. Не е среќа, туку резултат на илјада луѓе кои си ја вршат својата работа“, рече тој.

Иднината на програмата „Артемис“

Програмата „Артемис“ има за цел да го интензивира истражувањето на Месечината, да слета луѓе на површината за прв пат од 1972 година, да воспостави постојана база на Месечината и на крајот да се стреми кон мисија со екипаж на Марс.

Следниот лет, „Артемис III“, планиран за средината на 2027 година, ќе биде мисија во Земјината орбита за тестирање на средбата и спојувањето со лунарните лендери од „Спејс Екс“ и „Блу Ориџин“. Првото вистинско лунарно слетување – „Артемис IV“ – е планирано за 2028 година, иако постојат сомнежи дека оваа цел е остварлива.