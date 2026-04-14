Поевтинуваат горивата: Бензинот за 1,5, а дизелот за 2,5 денари

14/04/2026 13:23
Фото: Независен

Регулаторната комисија за енергетика донесе одлука за намалување на малопродажните цени на нафтените деривати во просек за 2,73 проценти, во однос на претходната одлука од 6 април.

Според новата пресметка, од ноќеска на полноќ, односно од 00:01 часот, ќе важат нови пониски цени на горивата.

Еуросупер БС-95 ќе се продава по 82 денари за литар, додека Еуросупер БС-98 ќе чини 84 денари за литар.

Цената на Еуродизелот ќе изнесува 95,5 денари за литар, а екстра лесното масло за домаќинство ќе се продава по 96,5 денари за литар. Цената на мазутот е утврдена на 49,227 денари за килограм.

Со новата одлука, бензините поевтинуваат за 1,5 денар по литар, дизелот за 2,5 денари, екстра лесното масло за 3,5 денари, додека мазутот се намалува за 2,084 денари по килограм.

Од РКЕ посочуваат дека референтните цени на светските пазари бележат пад кај сите деривати, при што најголемо намалување има кај мазутот. Дополнително, курсот на денарот во однос на доларот бележи благо намалување, што исто така влијае врз конечната пресметка.

Започнува 18. издание на ЛИДЕР Проектот на Македонија2025, мини МБА обука за идни лидери и претприемачи
Сопственикот на Лидл има големи планови за мобилната телефонија
Усвоен националниот план за енергија и клима 2025 – 2030, меѓу мерките е и систем за цена на јаглерод
Премиерот Мицкоски најави нови мерки за заштита на стандардот на граѓаните и намалување на цените на нафтените деривати
Ацо Ристов ја презеде функцијата претседател на Регулаторната комисија за енергетика
Мицкоски: Царинската управа поставува нови стандарди, над 12 милијарди денари приходи во еден месец
ММФ, Светска банка и ИЕА предупредуваат на економските последици од војната на Блискиот Исток
Американскиот министер за енергетика проценува можен продолжен раст на цените на нафтата

