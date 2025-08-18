Поевтинуваат бензините и дизелот

Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги (РКЕ) донесе нова одлука со која се намалуваат малопродажните цени на горивата. Според најновите пресметки, бензините поевтинуваат за половина денар, а дизелот и екстра лесното масло за домаќинство се поевтинуваат за еден денар по литар.

Со оваа одлука, малопродажната цена на ЕУРОСУПЕР БС-95 изнесува 74,00 денари за литар, додека цената на ЕУРОСУПЕР БС-98 е 76,00 денари за литар.

Цената на ЕУРОДИЗЕЛ (Д-Е V) се намалува на 67,50 денари за литар. Истовремено, граѓаните ќе плаќаат пониска цена и за екстра лесното масло за домаќинство (ЕЛ-1), која од сега изнесува 67,00 денари за литар.