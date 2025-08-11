Поевтинуваат бензините и дизелот

11/08/2025 14:35
Малопродажните цени на бензините ЕУРОСУПЕР БС-95 и ЕУРОСУПЕР БС-98 од полноќ се намалуваат за половина денар, а ЕУРОДИЗЕЛ (Д-Е V) се намалува за еден денар по литар. Екстра лесното масло за домаќинство на (ЕЛ-1) поевтинува за 1,5 денари за литар, соопшти денеска Регулаторната комисија за енергетика.

Новата цена на ЕУРОСУПЕР БС – 95 ќе биде 74,50 денари, ЕУРОСУПЕР БС – 98 ќе се продава за 76,50, ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) за 68,50, а Екстра лесното 1 (ЕЛ-1) по 68,00 денари за литар.

За 0,159 денари поевтинува и Мазутот М-1 НС и еден килограм ќе чини 39,786 денари.

