Почна сезоната на млад кромид: Зошто треба почесто да го јадете?

Сезоната на млад кромид полека започнува и веќе можеме да го најдеме на пазарите и во супермаркетите. Оваа свежа, зелена храна е една од првите што пристигнува со доаѓањето на пролетта и често се смета за вистински предвесник на новата сезона на трпезата.

Со препознатлив вкус, младиот кромид лесно се вклопува во бројни оброци. Сепак, покрај тоа што ги збогатува јадењата со арома и свежина, нутриционистите истакнуваат дека тоа е и исклучително хранлива храна што треба почесто да ја вклучуваме во нашата дневна исхрана.

Една од главните причини за ова е неговиот богат нутритивен состав. Младиот кромид содржи витамини А, Ц и К, како и минерали како калиум и калциум, кои се важни за правилно функционирање на организмот. Покрај тоа, тоа е нискокалорична храна што може да придонесе за балансирана исхрана и здрав начин на живот.

Неговите растителни соединенија се особено интересни. Младиот кромид припаѓа на семејството Алиум, кое вклучува и лук и кромид, а овие растенија содржат биоактивни супстанции како што се алицин и флавоноиди.

Според „The Doctor’s Kitchen“, овие соединенија се поврзани со антиоксидантни и антиинфламаторни ефекти, кои можат да помогнат во заштитата на телото од разни хронични заболувања.

Исто така, се нагласува дека редовната консумација на кромид може да има позитивен ефект врз здравјето на срцето. Одредени соединенија во младиот кромид можат да помогнат во намалувањето на холестеролот и регулирањето на крвниот притисок, со што придонесуваат за поздрав кардиоваскуларен систем.

Покрај тоа, младиот кромид може да биде сојузник за добро варење. Тој е богат со влакна и пребиотици кои ги хранат корисните бактерии во цревата, што придонесува за поздрава цревна микрофлора и подобро варење на храната. Редовната консумација на влакна може да помогне и во спречувањето на дигестивни проблеми како што е запекот.

Друга предност на оваа пролетна храна е поддршката на имунолошкиот систем. Поради содржината на витамин Ц и антиоксиданси, младиот кромид може да му помогне на телото да се бори против инфекции и да го намали воспалението. Токму затоа често се препорачува како дел од исхраната за време на преодните сезони, кога имунитетот често е ослабен.

Конечно, неговата практичност во кујната е дополнителна причина да се користи почесто. Може да се јаде свеж во салати, да се додава во омлети или да се посипува на топли јадења како последен детаљ што дава свежина и арома.

Токму поради оваа комбинација од вкус, достапност и здравствени придобивки, младото кромидче е едноставен начин да го направите пролетното мени повкусно и поздраво.