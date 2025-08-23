По Вашингтон, Трамп најави распоредување на федералните сили и во Чикаго и Њујорк

Вашингтон – Американскиот претседател Доналд Трамп објави дека Чикаго и Њујорк, градови управувани од демократите, ќе бидат следните што ќе бидат ставени под контрола на федералните сили, како главниот град Вашингтон, со цел борба против криминалот.

Трамп минатата недела изјави дека криминалот во главниот град на САД е надвор од контрола и распореди припадници на Национална гарда и федерални агенти на улиците на Вашингтон.

– Ќе ги направиме нашите градови многу, многу побезбедни. Чикаго е во хаос, па веројатно ќе биде следниот, порача американскиот претседател од Овалната соба, додавајќи оти федералните сили потоа „ќе му помогнат и на Њујорк“.

– Мислам дека Чикаго ќе биде нашата следна цел, а потоа ќе му помогнеме на Њујорк“, увери републиканскиот претседател.

Стапките на криминал и убиства се намалија и во Вашингтон и во Чикаго во текот на изминатата година.

Градоначалникот на Чикаго, Брендон Џонсон, рече дека ги сфатил сериозно коментарите на Трамп, но додаде дека не добил формално известување од федералната влада дека војската ќе биде распоредена во градот или дека се очекуваат други итни мерки.

Градоначалникот на Чикаго го нарече пристапот на Трамп „некоординиран, неоправдан и неразумен“.

– Постојат многу работи што федералната влада може да ги направи за да ни помогне да го намалиме криминалот и насилството во Чикаго, но испраќањето војска не е едно од нив, додаде Џонсон.

Њујорк, исто така, бележи постојан пад на насилството во последните децении и моментално има релативно ниска стапка на убиства во споредба со другите големи градови во САД.

Трамп, исто така, се закани со федерална интервенција и во Сан Франциско, кој исто така е управуван од демократите.

Републиканскиот претседател ги претстави своите постапки како итна мерка за да им помогне на луѓето повторно да се чувствуваат безбедно. Сепак, демократите и другите критичари веруваат дека неговата цел е да ги пречекори своите уставни овластувања и да воспостави федерална контрола врз градовите управувани од демократите.

Десеттиот амандман на Уставот на САД генерално ѝ забранува на федералната влада да назначува државни или локални функционери и да се меша во судските и кривичните системи на поединечните држави, освен ако нема повреда на уставните права на граѓаните.