По една година војна, животот во Киев е речиси нормален

Противтенковски „ежови“ лежат на тротоарот пред луксузно бистро. Млади дрвја растат на игралиште погодено од ракета. Една година по инвазијата на руските сили, Киев ја држи главата високо, и покрај честите ракетни напади.

Првите руски бомбардирања во раните утрински часови на 24 февруари лани го шокираа главниот град на Украина и ги принудија повеќето од неговите три милиони жители да го напуштат. Една година подоцна, борбите се концентрирани во источна Украина, голем дел од жителите на Киев се вратија во градот, а животот изгледа речиси нормален, во целосна спротивност од она што се случува со жителите на градовите и селата зафатени од војна.

Во Киев, каде сè уште е во сила полицискиот час од 23 до 5 часот, училиштата, болниците и многу продавници се отворени, а јавниот превоз работи.За време на викендите, многу луѓе шетаат по улиците во центарот или во парковите.Сето ова се случува и покрај брановите на руски ракетни и беспилотни напади кои се честа појава од есента, главно насочени кон локациите на енергетската инфраструктура и предизвикувајќи големи прекини на електричната енергија.

Последниот напад беше извршен во петокот. Сирените се огласија пет пати во главниот град на Украина. Десет руски проектили беа соборени од противвоздушна одбрана. Урнатините направија материјална штета, но нема жртви. Додека сирените пиштат, мештаните се засолнуваат во подземни засолништа. Во метрото, семејствата со деца и животни, пензионери, ученици и наставници трпеливо го чекаат крајот на сигналот.

„Се навикнуваме на се“

Во историскиот центар на градот, италијанската слаткарница Басано беше затворена само во првите недели по инвазијата, кога руските трупи стигнаа до портите на украинската престолнина пред да се повлечат. Веќе подолго време до неа има контролен пункт, чии противтенковски „ежови“ се уште лежат пред излозите.

„Невозможно е да се скрши духот на Украинците. Многу брзо се навикнуваме на сè“, вели 35-годишниот сопственик на бистрото Олекси Камардин, кој има и ресторан.

За Олексиј и членовите на неговото семејство, војната започна во 2014 година, кога окупацијата на нивниот роден град Доњецк од страна на руските и проруските сили ги принуди да се преселат во Киев. Кога Русија го нападна главниот град, Олексеј одлучува да остане за да го брани и да работи волонтерска работа. Откако повторно го отворил ресторанот, забележал дека со лелекот на сирените и тропањето, неговите муштерии се собираат кај слатките кроасани и десерти.

„Продавам значително повеќе слатки работи кога луѓето се под стрес“, објаснува тој.

Добивката од неговите две претпријатија е намалена за 70% од почетокот на војната и се движи околу „нула“.

„Се разбира дека ни е доста и сакаме војната да заврши. Но, да бидеме реални – нема да заврши брзо. И јас сум подготвен за тоа“, вели тој.

Според Олексиј, солидарноста од првите месеци на војната на моменти се распаѓа и поделбите меѓу Украинците се враќаат, како на пример меѓу оние што побегнале во странство и оние што останале, или меѓу оние што живеат во западна Украина, што не е особено погодени од војната и оние блиски до фронтот.

„И покрај нашите внатрешни несогласувања, сепак, фактот дека луѓето се подготвени да се борат инспирира сила“, нагласува Камардин.

Според анкетите, повеќето Украинци покажуваат голема отпорност една година по инвазијата. Повеќе од 95 отсто од жителите се уверени во победата на нивната земја, а 69 отсто рекле дека се подготвени да ги издржат сегашните тешкотии „колку што е потребно“, според декемвриското истражување на Меѓународниот институт за социологија во Киев.

Дури и перцепцијата за економската состојба е подобрена. Денес, 60 отсто од Украинците веруваат дека условите за живот во Украина се „прилично задоволителни“, за разлика од 34 на крајот на 2021 година, се вели во истражувањето, со „консолидацијата“ на општеството и „националниот подем“ како резултат на војната.Во Киев беа изградени навики за да се прилагодат на новата реалност.

„Без замор“

Поради прекините на струја – во просек два часа дневно, а ситуацијата варира од населба до населба – луѓето купуваат светилки, рефлектирачки ленти и генератори, чија бучава често може да се слушне од улица.Многумина се имаат снабдено со вода, храна и плински боци за да можат да готват кога нема струја.

