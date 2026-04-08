По 13 години, стотина вработени во „Комуналец“ Гостивар добиваат здравствено осигурување

Со денови се Министерот за здравство, Азир Алиу заедно со директорот на Фондот за здравствено осигурување, Сашо Клековски, денеска соопштија дека е најдено решение за неплатеното здравствено осигурување на вработените во јавното претпријатие Комуналец-Гостивар.

„Денес сме овде да соопштиме за корекција на една долгогодишна системска неправда од здравствениот систем – 109 вработени во ЈКП Комуналец Гостивар од 2013 година се оставени без здравствено осигурување, не поради своја вина, туку поради наталожено институционално игнорирање, неодговорност и молк на тие што со години требало да го решаваат овој проблем, а не го решиле. Со одлуката на Фондот за здравствено осигурување за склучување спогодба за отплата на долгот на рати, конечно ставаме крај на една состојба која не смеела ни да постои толку долго. Овие 109 вработени конечно го добиваат назад тоа што одамна требало да им биде гарантирано – правото на здравствено осигурување.Не станува збор за подарок или привилегија, станува збор за основно човеково право на овие луѓе“ истакна министерот Алиу.

Тој порача дека не смее работникот да биде казнет затоа што системот бил пасивен и не смее никој што секојдневно работи и му служи на својот град, да остане без здравствена сигурност затоа што некој со години бегал од одговорноста.