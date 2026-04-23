Пивото содржи големи количини на витамин кој е неопходен за функцијата на мозокот

Нова научна анализа даде интересни, но донекаде неочекувани резултати: повременото пиење пиво може да придонесе за внесување на витамин Б6, хранлива материја која е неопходна за здравјето на мозокот, крвта и имунолошкиот систем.

Иако пивото во никој случај не се препорачува како извор на витамини, истражувањата покажуваат дека една „порција“ може да обезбеди до 15 проценти од дневните потреби за овој неопходен витамин, а во некои случаи значително повеќе. Интересно е што истиот ефект може да се постигне и со безалкохолно пиво, објавува Би-Би-Си.

Замор, слабост…

Витаминот Б6 природно се наоѓа во многу видови храна, од месо и риба до житарки, компири и мешунки. Вистински недостаток на овој витамин е редок во развиените земји, но може да се појават малку намалени нивоа, често заедно со недостаток на други витамини од групата Б, како што е Б12. Таквата комбинација може да доведе до замор, слабост и гадење.

Според студијата на Би-Би-Си, научниците анализирале 65 различни пива купени во германските супермаркети. Резултатите покажаа дека темните лагер пива содржат најмногу витамин Б6, проследени од класичните лагер пива, темните лагер пива и пченичните пива. Од друга страна, пивата направени со ориз имале најмалку количини на овој витамин.

Едно од поинтересните откритија се однесува на безалкохолните пива. Оние што се целосно ферментирани, со отстранување на алкохолот, содржеле повеќе витамин Б6 од оние направени со квасци кои природно произведуваат помалку алкохол. Во просек, лагер пивото обезбедувало околу 20 проценти од препорачаниот дневен внес на витамин Б6, додека едно од тестираните безалкохолни пива достигнало дури 59 проценти.

Најбогатото „бок пиво“

Според упатствата на NHS, мажите имаат потреба од околу 1,4 мг витамин Б6 дневно, а жените 1,2 мг. Литар пиво, во зависност од видот, може да содржи помеѓу 0,3 и 1 мг. Иако ова не е доволно за производителите да ги нагласат здравствените тврдења на етикетата, тоа е мерлива количина, вели раководителот на истражувањето, проф. Михаел Рихлик. Тој додава дека овие податоци се корисни „за потрошувачите кои сакаат да го оптимизираат внесот на витамини“, но не претставуваат препорака за консумирање алкохол.

Традиционалното германско бок пиво, темно лагер со содржина на алкохол од околу 6,5 проценти, се покажа како најбогато со витамин Б6. Според авторите на студијата, поголем дел од алкохолот е поврзан со поголема концентрација на витамини.

Сепак, експертите за исхрана предупредуваат дека пивото не треба да се гледа како извор на хранливи материи. Бриџит Бенелам од Британската фондација за исхрана истакнува дека недостатокот на витамин Б6 е многу редок во Велика Британија токму затоа што се наоѓа во широк спектар на храна. „Не би препорачале пивото или кој било алкохолен пијалок да се смета за извор на витамини. Тој треба да доаѓа од исхраната“, вели Бенелам.

Тој додава дека само луѓето со многу ограничена исхрана, хронични болести или проблеми со алкохолот може да имаат тешкотии во одржувањето на соодветно ниво на витамини.

Тој особено ја нагласува важноста на другите витамини од групата Б, како што се Б12 и рибофлавин (Б2), кои се неопходни за метаболизмот и производството на енергија. Бидејќи овие главно се наоѓаат во храната од животинско потекло, тој им советува на веганите да избираат збогатени пијалоци и производи на растителна основа за да обезбедат доволен внес.

Заклучокот од студијата е јасен: пивото може да содржи мерливи количини на витамин Б6, но тоа не значи дека треба да стане дел од стратегијата за исхрана. Нутритивните потреби сепак најдобро се задоволуваат преку разновидна и балансирана исхрана, а пивото, доколку се консумира, треба да остане повремена закуска, а не извор на витамини.