Петто издание на трката „Водно 10К“ утре во Скопје

Атлетскиот клуб „Фортиус“ од Скопје утре го организира петтото издание на трката „Водно 10К” на која ќе учествуваат 500 натпреварувачи.

Стартот на трката е во 10 часот на долниот паркинг на Средно Водно, а рутата на движење на атлетската трка е по асфалтниот пат (Р2138) до манастирот „Св.Пантелејмон” и назад со вкупна должина од 9,6 км. Покрај трката од 10км, ќе се трча и штафетна трка. Оваа делница ќе биде затворена за сообраќај од 06:00 до 13:00 часот.

За натпреварувачите е обезбеден беплатен превоз од основното училиште „Кочо Рацин“ до паркингот на средно Водно, а после завршување на настанот по обратен редослед.