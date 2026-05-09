Петер Маѓар положи заклетва како нов премиер на Унгарија

Петер Маѓар денеска положи заклетва како нов премиер на Унгарија, со што се означи крајот на 16-годишното владеење на Виктор Орбан.

Маѓар положи заклетва во Парламентот откако неговата централно-десничарска партија Тиса избори убедлива победа на изборите минатиот месец, победувајќи го Фидес на Орбан.

Партијата Тиса освои двотретинско мнозинство во Парламентот со 199 места, што ѝ дава можност да ги смени клучните политики воведени за време на годините на власт на Орбан.

Маѓар влезе во зградата на Парламентот заедно со пратениците на неговата партија, кои сега контролираат 141 место. Алијансата Фидес-КДНП на Орбан доживеа нагло намалување на нејзината парламентарна застапеност на 52 места, додека крајно десничарското Движење „Нашата татковина“ има шест места.

Претседателот Тамаш Суљок претходно побара од Маѓар да формира нова влада откако неговата партија победи на изборите.

Суљок рече дека унгарските гласачи „ја искажале својата волја“ и ѝ ја довериле на Тиша одговорноста за управување со земјата.

Маѓар најави дека главните приоритети на новата влада ќе бидат борбата против корупцијата и враќање на средствата од ЕУ замрзнати поради загриженоста за владеење на правото и корупцијата.

– Најважната задача ќе биде запирање на корупцијата и враќање на средствата од ЕУ дома, рече тој пред да положи заклетва како нов премиер.

Пратениците, денеска ја избраа Агнес Форстхофер од Тиса, за нов претседател на Парламентот.