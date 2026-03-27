Преспа е дом на илјадници видови живи организми, а најамблематичен меѓу нив е секако кадроглавиот пеликан. „Зошто?“ – ќе се запрашате. Епа, затоа што Преспа ја има најголемата колонија на кадроглави пеликани во светот!

Со својот величествен изглед, пеликаните се вистински симбол на дивата убавина на Преспанското Езеро. Нивното присуство не е само визуелно впечатливо, туку и суштинско – тие се тесно поврзани со езерскиот екосистем, зависејќи од неговата рамнотежа, богатството на риба и квалитетот на водата.

Но, за жал, овие импресивни птици се соочуваат и со сериозни предизвици. Во изминатите години, птичјиот грип остави последици врз нивните популации, а дополнително, нарушувањето на нивните живеалишта под притисок на климатските промени и човечките активности претставува постојана закана.

Токму затоа, мониторингот на пеликаните (нивната бројност, движење и однесување), ни овозможува подобро да ги разбереме промените во екосистемот и навремено да преземеме мерки за нивна заштита.

Всушност, заштитата на пеликаните значи заштита на целиот езерски екосистем, а со тоа – и на цела Преспа!

Затоа ќе продолжиме одблиску да го истражуваме и мониторираме живиот свет во Преспа, придонесувајќи кон негово подобро разбирање и долгорочна заштита, велат од МЕД.