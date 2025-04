Пекол во Њу Џерси: Пожар зафати шума, илјадници евакуирани поради невиден пожар

Шумски пожар избувна во вторникот на источниот брег на САД. Снимките од дрон ги покажуваат неговите размери, разорните пламени и густите обрачи чад. Илјадници луѓе мораа да бидат евакуирани од околните градови. Причината за пожарот засега не е позната, но сувото време и силниот ветер придонесуваат за негово натамошно ширење.

Голем шумски пожар во вторникот ја зафати американската сојузна држава Њу Џерси. Пожарот проголта околу 3.500 хектари во округот Оушн. Досега само 10 отсто од пожарот е локализиран. Причината за пожарот е под истрага и се уште не е утврдена.

Шумскиот пожар го сними и метеоролошката служба Windy.com, која покрај временските појави овозможува и следење на пожарите низ светот преку слојот „Активни пожари“.

Брзото ширење на пожарот им се закани на околу 1.300 домови. Наредена е задолжителна евакуација на илјадници жители во делови од Оушн Тауншип, Лејквуд и Лејси Тауншип. Доброволната евакуација вклучи и дополнителни населби.

Шерифот на округот Оушн изјави за „Си-би-ес њуз“ во вторникот вечерта дека нема пријавени повредени, но неколку бизниси се оштетени, главно во градот Лејси. Допрва треба да се изврши проценка на штетите на зградите.

