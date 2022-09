Патријархот Кирил: „На оној што ќе загине во војната ќе му бидат простени сите гревови“ (Видео)

Поглаварот на Руската православна црква, патријархот Кирил, во послание до оние што се борат во Украина рече дека тие ја исполнуваат својата должност и заклетва и дека многумина ќе умрат. На оние руски војници што ќе загинат на бојното поле ќе им бидат простени сите гревови, затоа што тие биле водени од должноста.

„Ние знаеме дека денес многу луѓе умираат во полето на меѓусебната војна. Црквата се моли дека војната ќе заврши што е можно поскоро, па што е можно помалку браќа ќе се убиваат меѓусебно во оваа братоубиствена војна. Во исто време црквата сфаќа дека некој воден од чувството на должност и потребата да ја исполни својата заклетва, да остане посветен на повикот може и да загине. Тогаш тој, без сомневање, извршува акт на жртвување. Тој се жртвува за другите. И затоа ние велиме дека ваквата жртва ќе ги измие сите гревови што ги направила оваа личност“, рече патријархот Кирил.

🤡 Putin's Patriarch Kirill again blessed Russian servicemen to death and murder

The patriarch's philosophy is quite simple: go and kill Ukrainians. If you die, the church will forgive you all your sins as a victim.

Profitable offer? pic.twitter.com/zVR5O09g3j

— NEXTA (@nexta_tv) September 25, 2022