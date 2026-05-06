Париските библиотекари ќе штрајкуваат поради недостиг на персонал

Париз – Париските библиотекари најавија штрајк утре во знак на протест против недостигот на персонал и недостатокот на капацитет во новоотворените библиотеки, додека градските власти велат дека ги разгледуваат проблемите и наскоро ќе се сретнат со синдикатите, објавија француските медиуми.

Околу 1.300 вработени во 68 библиотеки во Париз се повикани на прекин на работата за да го привлечат вниманието кон новото извршно раководство Емануел Грегоар, објави „Ле Фигаро“.

Штрајкот го свика синдикатот Супап-ФСУ-ЦГТ-ФО.

Градот Париз соопшти дека ги разгледува изнесените загрижености и наскоро ќе биде домаќин на синдикатите на разговори.

Според синдикатите, новиот план „Читање во Париз“ за периодот 2025-2029 година, презентиран минатиот јули во Градскиот совет, не е добар.

„Планот има силна амбиција да ги доближи библиотеките до публиката која вообичаено не ги посетува, но на сметка на влошување на нашите работни услови“, рече Паскал Фери, претставник на вработените во Одделот за културни работи на градот Париз.

Синдикатите истакнуваат дека има недостиг од персонал низ целата библиотечна мрежа и дека новоотворените институции имаат недоволен капацитет.

Како пример, тие ја наведуваат најновата медиумска библиотека „Вирџинија Вулф“ во 13-тиот арондисман, отворена во 2025 година, каде што вработените штрајкуваа во април поради „недостаток на човечки ресурси за справување со несоодветно однесување од корисниците“.

„Во овој контекст, проектот за отворање нова медиумска библиотека во Порт де Лил е многу лоша идеја“, предупреди претставник на синдикатот.

Синдикатите бараат укинување на забраната за вработување менаџери, вработување медијатори и создавање нови работни места.

Планираното продолжување на работното време на библиотеките, кое е дел од планот „Читање во Париз“ на Емануел Грегоар и дел од неговите ветувања за изборната кампања, исто така предизвикува дополнителна загриженост.

Од друга страна, градските власти нагласуваат дека планот, „резултат на заедничката работа на библиотекарите“, има за цел да му обезбеди на секој парижанец модерна библиотека во близина на неговото место на живеење, прилагодена на нивните потреби и на сите возрасти.