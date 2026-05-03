Папата го одбележа Светскиот ден на слободата на медиумите, изразувајќи жалење за убиствата на новинари

Ватикан – Папата Лав XIV го одбележа Светскиот ден на слободата на медиумите денеска со осуда на злоупотребите низ целиот свет и оддавајќи им почит на новинарите убиени додека известуваат во конфликтни зони.

На крајот од својата неделна неделна молитва на плоштадот Свети Петар, римскиот папа рече дека меѓународниот ден ја истакнува важноста на независното новинарство и растечките закани со кои се соочуваат оние во професијата.

„Денес го одбележуваме Светскиот ден на слободата на печатот. За жал, ова право редовно се крши, понекогаш на флагрантен, а друг пат на посуптилен начин“, рече тој.

Папата ги повика верниците да се сетат на новинарите и репортерите кои ги загубија своите животи во потрагата по вистината, особено во областите погодени од конфликти.

„Денес се сеќаваме на многуте новинари и репортери кои станаа жртви на војни и насилство“, истакна тој.

Светскиот ден на слободата на медиумите, кој се слави секоја година на 3 мај од страна на УНЕСКО, има за цел да изрази поддршка за медиумите кои се под притисок или цензура и да го почитува споменот на новинарите кои загинале при вршење на своите должности.

Во претходните говори, поглаварот на Римокатоличката црква ги дефинираше новинарите како еден од темелите на општеството и демократијата. Според него, информациите се јавно добро кое мора да се брани од манипулации.

Тој често им се заблагодарува на новинарите за споделувањето на вистината и вели дека работата што ја работат никогаш не може да се смета за кривично дело. Покрај тоа, папата редовно повикува на ослободување на сите новинари кои се неправедно притворени или прогонувани.