Палестина со претставничка на Мис Универзум за прв пат по 74 години. Има 27 години и е манекенка

Палестина ќе се приклучи на изборот за Мис Универзум за прв пат по 74 години. Моделот Надин Ајуб ќе ја претставува земјата на 74-от избор за Мис Универзум, кој ќе се одржи во Пак Крет, Тајланд во ноември.

Таа сподели емотивна порака на Инстаграм, нагласувајќи ја важноста на моментот: „Чест ми е да објавам дека Палестина ќе биде претставена на Мис Универзум за прв пат. Јас стапувам на сцената на Мис Универзум не само со титула, туку и со вистината.“

„Додека Палестина минува низ срцепарателна криза, особено во Газа, јас го носам гласот на народот кој одбива да биде замолчен. Јас ја претставувам секоја палестинска жена и дете чија сила светот треба да ја види. Ние сме повеќе од нашето страдање – ние сме отпорност, надеж и срцето на татковината што живее преку нас“, додаде таа.

Која е Надин Ајуб?

27-годишната Ајуб е фитнес тренер и консултант за исхрана која моментално живее во Дубаи, пишува Arab News. Таа веќе постигна значајни успеси во светот на изборите за убавина: во 2022 година, таа ја освои лентата „Мис Земја Вода“ на изборот за убавина „Мис Земја“ во Манила, а беше и првата жена што ја претставуваше Палестина на тој натпревар. „Мис Земја“ е еден од четирите најголеми избори за убавина во светот, заедно со „Мис Свет“, „Мис Универзум“ и „Мис Интернешнл“.

Истата година, таа беше крунисана и за „Мис Палестина“, а покрај светот на модата и убавината, таа е активна и во областа на образованието. Таа ја основа Академијата „Олив Грин“, училиште за креирање содржини што комбинира одржливост со вештачка интелигенција, со што сакаше да понуди иновативен пристап кон образованието и дигиталната креативност.

Зошто Палестина претходно не учествуваше на изборот?

Палестина никогаш претходно не се натпреварувала на изборот за убавина „Мис Универзум“, првенствено затоа што немаше национална организација што би ја купила потребната франшиза и би овозможила официјално учество на натпреварот. Покрај оваа административна причина, важна улога одигра и самата политичка ситуација во Палестина.

Надин Ајуб, која се натпреваруваше на Мис на Земјата во 2022 година, станувајќи првата Палестинка што се натпреваруваше на голем меѓународен избор за убавина, објасни дека во тоа време планирала да се пријави за Мис Универзум, но го одложила бидејќи, како што рекла, „не сакав да одам додека се случуваше геноцид“, осврнувајќи се на војната и тешката криза во Газа. Таа самата истакна дека во тоа време не било прифатливо за неа да се истакне себеси додека нејзиниот народ минува низ уништување и страдање.

Сепак, оваа година таа одлучи да го промени својот пристап. Палестина ќе се појави на натпреварот Мис Универзум за прв пат токму благодарение на нејзината одлука да ја искористи глобалната сцена и да го крене гласот за својот народ. Натпреварот ќе се одржи на 21 ноември во Пак Крет, Тајланд, а Палестина ќе биде една од земјите дебитанти, заедно со Саудиска Арабија и Латинска Америка.