Овие четири здрави пијалоци ви помагаат во слабеењето подобро од обичната вода

Добрата вест е дека постојат пијалоци кои ве хидрираат, помагаат во согорувањето калории и носат голем број други здравствени придобивки

Водата е неопходна за здравјето и слабеењето, но многу луѓе сметаат дека е здодевно да ја консумираат секојдневно. Добрата вест е дека постојат пијалоци кои ве хидрираат, помагаат во согорувањето калории и носат голем број други здравствени придобивки.

Ви носиме четири пијалоци кои се повкусни од обичната вода и во исто време придонесуваат за слабеење и здравје.

Протеински шејк

Водата не содржи протеини, а протеините се клучни за губење на тежина и зачувување на мускулната маса. Луѓето кои консумираат околу 2,5 грама протеини на килограм телесна тежина дневно ги топат мастите побрзо од оние кои консумираат помалку протеини.

За висок дневен внес на протеини, често е потребно да се користат протеински додатоци, кои се практичен начин да се обезбеди доволна количина на протеини. Покрај тоа, протеините се најзаситената хранлива материја, која помага да се намали вкупниот дневен внес на калории. Протеинскиот шејк на тој начин не само што хидрира, туку и дава чувство на ситост и придонесува за задоволување на дневната потреба за протеини.

Кафе

Како што нашите денови се забрзуваат, кафето станува неопходно. Покрај подобрувањето на будноста и концентрацијата, кафето може да помогне и во контролата на тежината. Кофеинот го зголемува срцевиот ритам, што значи поголем внес на калории дури и во мирување.

За вежбачите, шолја кафе 30-60 минути пред вежбање може да ја подобри издржливоста и интензитетот на вежбањето, дополнително зголемувајќи го согорувањето на калориите.

Чај од ѓумбир

Ѓумбирот станува сè попопуларен, и тоа со добра причина. Помага во согорувањето на мастите, регулирање на шеќерот во крвта, намалување на воспалителните процеси и забрзување на метаболизмот.

Побрзиот метаболизам значи поголем внес на калории, а намаленото воспаление и стабилното ниво на шеќер во крвта ја подобруваат енергијата, имунитетот и ефикасноста на тренингот. Чајот од ѓумбир на тој начин не само што хидрира, туку и го снабдува телото со важни антиоксиданси.

Зелен чај

Зелениот чај е особено корисен за слабеење благодарение на комбинацијата од кофеин и катехин, моќен антиоксиданс. Кофеинот го забрзува метаболизмот, а катехините дополнително помагаат во согорувањето на мастите.

За разлика од кафето, зелениот чај содржи помалку кофеин и не предизвикува несакани ефекти како што се анксиозност или проблеми со спиењето. Покрај тоа, редовното консумирање зелен чај го намалува ризикот од кардиоваскуларни заболувања и одредени видови рак.

Водата е неопходна за виталност и хидратација, но добро е да вклучите и други пијалоци во вашата дневна рутина, како што се протеински шејкови, кафе, чај од ѓумбир и зелен чај. Тие не само што придонесуваат за здравјето и слабеењето, туку и го збогатуваат телото со важни хранливи материи и антиоксиданси.