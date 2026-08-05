Оваа билка ја подобрува меморијата и штити од Алцхајмерова болест

Се чини дека античките Грци биле во право кога го нарекувале рузмаринот „билка за меморија“ – модерната наука потврдува дека оваа медитеранска билка навистина може да ја подобри когнитивната функција и да го заштити мозокот од влошување

Рузмаринот е многу повеќе од само кујнска билка. Оваа ароматична билка од медитеранско потекло (Rosmarinus officinalis) долго време е ценета во кујните ширум светот. Покрај неговата кулинарска привлечност, рузмаринот добива признание и за своите импресивни здравствени придобивки, особено кога станува збор за здравјето на мозокот, воспалението и функцијата на имунолошкиот систем. Истражувањата сугерираат дека рузмаринот може да има ветувачка улога во борбата против Алцхајмеровата болест, водечка причина за деменција во светот.

Историска врска со меморијата

Низ историјата, рузмаринот се поврзувал со меморијата и менталната јасност. Во античка Грција и Рим, студентите и научниците го користеле рузмаринот со надеж дека ќе ја подобри концентрацијата и меморијата. Современата наука открива дека можеби имало вистина во ова – во една студија, луѓето кои го вдишувале мирисот на рузмарин имале подобри резултати во задачите за меморија во споредба со оние кои биле во средина без мирис.

Како рузмаринот делува на мозокот

Постојат неколку механизми со кои делува. Рузмаринот ја стимулира циркулацијата на крвта, вклучително и во мозокот, што помага во испораката на повеќе кислород и хранливи материи, што може да ја подобри менталната јасност. Исто така, има смирувачки својства – некои студии сугерираат дека неговиот мирис може да ја намали анксиозноста и да го подобри сонот. Помалку стрес може да значи подобар фокус и задржување на меморијата.

Рузмаринот содржи соединенија кои комуницираат со невротрансмитерите на мозокот. Едно такво соединение, 1,8-цинеол, помага во спречувањето на разградувањето на ацетилхолинот, хемикалија во мозокот клучна за учење и меморија. Со зачувување на ацетилхолинот, рузмаринот може да помогне во поддршката на когнитивните перформанси, особено како што старееме. Дополнителна придобивка е тоа што рузмаринот е богат со антиоксиданси, кои помагаат во заштитата на мозочните клетки од оштетување предизвикано од оксидативен стрес – главен фактор во когнитивниот пад.

Револуционерното соединение карнозинска киселина

Рузмаринот е богат со фитохемикалии, растителни соединенија со позитивни здравствени ефекти. Еден од најмоќните е карнозинската киселина, антиоксидативен и антиинфламаторен агенс кој помага во заштитата на мозочните клетки од оштетување, особено од видот на оштетување поврзано со Алцхајмеровата болест.

Во 2025 година, истражувачите развија стабилна верзија на карнозинска киселина наречена diAcCA. Во ветувачки претклинички студии, соединението ја подобри меморијата, го зголеми бројот на синапси (врски меѓу мозочните клетки) и ги намали штетните протеини поврзани со Алцхајмеровата болест, како што се амилоид-бета и тау протеините.

Она што е особено возбудливо е што diAcCA се активира само во воспалените региони на мозокот, што би можело да ги минимизира несаканите ефекти. Студиите врз глувци досега не покажаа знаци на токсичност и покажаа значителни когнитивни подобрувања, зголемувајќи надежи дека следни би можеле да бидат испитувањата врз луѓе. Истражувачите исто така веруваат дека diAcCA може да помогне во лекувањето на други воспалителни состојби, како што се дијабетес тип 2, кардиоваскуларни заболувања и Паркинсонова болест.

Други придобивки

Придобивките од рузмаринот се протегаат многу подалеку од мозокот. Традиционално се користи за помагање на варењето, ублажување на надуеноста и намалување на воспалението.

Соединенија како розмаринска киселина и урсолна киселина се познати по нивните антиинфламаторни ефекти низ целото тело. Рузмаринот може да биде корисен и за кожата, со сугестии дека може да помогне во ублажување на акни и егзема, додека карнозинската киселина може да обезбеди придобивки против стареење со заштита на кожата од оштетување од сонце. Маслото од рузмарин, исто така, има антимикробни својства, покажувајќи ветување во зачувувањето на храната и потенцијални фармацевтски апликации со инхибирање на растот на бактерии и габи.

Безбедност и мерки на претпазливост

За повеќето луѓе, рузмаринот е безбеден кога се користи во храна, чаеви или ароматерапија. Сепак, концентрираните дози или екстракти можат да претставуваат ризици. Консумирањето големи количини може да предизвика повраќање или, во ретки случаи, напади, особено кај луѓе со епилепсија.

Постои и теоретски ризик дека рузмаринот може да стимулира контракции на матката, па затоа бремените жени треба да избегнуваат високи дози. Бидејќи рузмаринот може да реагира со некои лекови – како што се антикоагулантни лекови – најдобро е да се консултирате со вашиот лекар пред да земете големи количини во форма на додаток.