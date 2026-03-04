Ова се најчестите последици за децата кои пораснале со родители перфекционисти

Родителските ставови со перфекционизам оставаат трајни последици, предизвикувајќи децата да се борат со чувството дека никогаш не се доволно добри (Фото: Shutterstock)

Секое дете доживува критики додека расте, што е природен и неизбежен процес, но експертите велат дека некои родители одат предалеку во перфекционизмот, воспитувајќи ги своите деца со верување дека ништо што прават не е доволно добро.

Овој вид родителски став остава трајни последици, предизвикувајќи децата да се борат со чувството дека никогаш не се доволно добри кога ќе пораснат, пишува YourTango.

Можно е родителите да рекле дека тагата и лутината не се прифатливи емоции, а вашите реакции биле прогласени за погрешни. Исто така, можно е да ви ја одрекле љубовта ако немавте континуиран успех. Во таква средина, детето не се чувствува безбедно бидејќи љубовта е условена од почитување на произволни правила, а не од самото постоење.

Експертите наведуваат дека првиот и најчест симптом на растење со перфекционистички родители е тенденцијата за потиснување на личните емоции. Ако станува збор за тага, лутина, фрустрација или љубомора, емоции кои се етикетирани како негативни, луѓето веројатно ќе имаат тешкотии вистински да ги доживеат. Ова не значи дека овие емоции не постојат, туку дека е тешко да се пристапи до нив. Хронично потиснатите чувства можат да се претворат во анксиозност, депресија или да доведат до посериозни болести на долг рок.

Покрај тоа, колку повеќе човек е одвоен од своите чувства, толку е поголема веројатноста да ги сврти непријатните емоции против себе. Потиснувањето на емоциите, срамот и самодовербата се испреплетени и често водат до депресија. Растењето во дом каде што ништо не било доволно добро, со безброј правила за тоа што е правилно, а што погрешно, е исклучително исцрпувачко. Исто така, не постои совршен начин за воспитување на децата, а секој родител остава психолошки лузни на своите деца на различни начини.

Ако постојано се обидувате да правите сè како што треба во животот, секогаш ќе се чувствувате напнато, чекајќи ја следната грешка. Секоја грешка потоа ги зајакнува вашите чувства на несоодветност, принудувајќи ве да се трудите уште повеќе да бидете совршени, сè додека не се прекине шемата.

Кога некој ви дава конструктивна критика како возрасен, ќе ви биде тешко да ја прифатите. Тонот на лицето може да ве потсети на вашите родители, што може да ве натера да се чувствувате нападнати.

Постојаниот обид да живеете според строгите стандарди на вашите родители ја поставува основата за живот во кој постојано им угодувате на другите.