Ова се цените на горивата во Европа
Европската комисија ги ажурира споредбените цени на горивата во голем број земји од ЕУ на неделна основа. Овие податоци им помагаат на возачите да ги споредат цените и да планираат каде ќе полнат поевтино.
Според споредбените податоци од 7 август, Хрватска е меѓу попристапните, но треба да се има предвид дека цените често варираат од бензинска пумпа до бензинска пумпа и дека тие обично се повисоки на автопатите.
Износите во табелата одразуваат просеци – во пракса, честопати може да се снајде малку поевтино на градските станици или надвор од автопатите, објавува списанието ХАК.