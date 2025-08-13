Ова се цените на горивата во Европа

13/08/2025 17:11

Европската комисија ги ажурира споредбените цени на горивата во голем број земји од ЕУ на неделна основа. Овие податоци им помагаат на возачите да ги споредат цените и да планираат каде ќе полнат поевтино.

Според споредбените податоци од 7 август, Хрватска е меѓу попристапните, но треба да се има предвид дека цените често варираат од бензинска пумпа до бензинска пумпа и дека тие обично се повисоки на автопатите.

Износите во табелата одразуваат просеци – во пракса, честопати може да се снајде малку поевтино на градските станици или надвор од автопатите, објавува списанието ХАК.

 

 

