Ова се 50-те најголеми компании надвор од САД

Кина е лидер по бројот на највредни компании надвор од САД, со 12 во првите 50 (13 ако ја сметате и China Mobile од Хонг Конг).

Луксузните и технолошките компании постигнуваат премиум проценки благодарение на продажбата, додека гигантите за ресурси заостануваат и покрај огромните приходи.

Европа е лидер во секторите водени од брендови како што се луксузните и фармацевтските производи, додека Азија е лидер во иновациите во технолошкиот хардвер.

Од нафтените гиганти до производителите на чипови, корпоративниот свет надвор од Америка е огромен и разновиден.

Оваа листа ги прикажува 50-те најголеми јавни компании со седиште надвор од САД, мерено според пазарната капитализација, профитот и приходите.

Податоците за годишните приходи и профит за оваа анализа се земени од Forbes Global 2000, кој користи резултати од претходните 12 месеци што завршуваат во април 2025 година.

Податоците за пазарната капитализација се земени од Companiesmarketcap.com, од 5 август 2025 година.

Најголеми компании надвор од САД

Saudi Aramco е највредната компанија надвор од САД, со пазарна капитализација од 1,6 билиони долари.

Оваа проценка е оправдана, со оглед на тоа што Saudi Aramco има и највисок годишен приход (480 милијарди долари) и профит (105 милијарди долари) на листата.

ТОП 10



Забелешка: Класификација на индустријата според податоците на Forbes.

TSMC е единствената друга компанија надвор од САД што вреди повеќе од билион долари (1,2 билиони долари).

Кина доминира меѓу најголемите компании надвор од САД

Гледајќи ги земјите, Кина е дом на 12 компании во првите 50 – повеќе од која било друга земја на листата.

Интернет гигантот Tencent и гигантот за е-трговија Alibaba ја водат групата ориентирана кон технологија. Во исто време, банките од „Големата четворка“ во Кина заедно додаваат речиси 1,2 билиони долари пазарна вредност.

Дури и производителот на алкохолни пијалоци Квеичоу Мутаи е меѓу глобалната елита со проценка од 250 милијарди долари, што ја демонстрира ширината на индустрискиот дострел на Кина.

Ако се вклучи и „Чајна Мобајл“, која е котирана на берзата во Хонг Конг, бројот се зголемува на 13.

Ова покажува дека пазарите на капитал во Кина продолжуваат да се продлабочуваат и покрај бавниот домашен раст и долготрајните трговски тензии.

Луксузните брендови и производителите на чипови остваруваат премии

Надвор од Кина, две групи се издвојуваат по нивните екстремно високи коефициенти цена-продажба: европските луксузни куќи и источноазиските полупроводнички компании.

На пример, францускиот „Хермес“ тргува со повеќе од 50 пати поголема заработка, благодарение на својата богата клиентела и цврста контрола на брендот.

Во исто време, тајванскиот „TSMC“ и холандскиот „ASML“ доминираат во глобалниот синџир на снабдување со чипови.

Затоа инвеститорите ги наградуваат нивните речиси монополски позиции со проценки кои надминуваат 30 пати поголема годишна заработка.

Ресурсните гиганти се помалку привлечни за инвеститорите

Покрај „Сауди Арамко“, на листата се наоѓаат и други компании од секторот за ресурси: „Шел“, „ПетроЧајна“, „Рилајанс Индастриз“ и „БХП“.

Сепак, просечниот сооднос цена-заработка за целата оваа група е 15 пати – половина од она што инвеститорите го плаќаат за „ТСМЦ“ и „АСМЛ“.

Силната цикличност, притисоците за декарбонизација и стравот на акционерите од „заглавени средства“ ги држат компаниите од енергетскиот и рударскиот сектор на значителен попуст во споредба со потрошувачките и технолошките гиганти.