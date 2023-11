Ова е спотот за последната песна на „Битлси“ во режија на Питер Џексон (видео)

Последната песна на легендарните „Битлси“ наречена „Now And then“ беше објавена минатата недела, а сега публиката ширум светот може да го погледне видеоспотот во режија на Питер Џексон.

Како што може да се види на видеото, се појавуваат Пол Макартни и Ринго Стар, а со помош на специјални ефекти се додадени и покојните членови на оваа постава Џон Ленон и Џорџ Харисон од нивните млади денови.

Таа ја комплетира серијата песни напишани од Ленон, предадени во демо форма на Пол Макартни во 1994 година од Јоко Оно, со „За Пол“ напишано на касетата. Макартни и преостанатите „Битлси“ создадоа две нови песни од снимките, Free As a Bird и Real Love – секоја беше топ 5 хит во ОК, со Free As a Bird достигна број 2 во декември 1995 година и Real Love на 4 во март 1996 година.

Но, бендот се бореше да ја заврши песната од демото на Now and then и се откажа од својот обид. Сега, овозможена од технологијата за вештачка интелигенција која подобро го изолира вокалот на Џон Ленон од демото, песната конечно е завршена. Мекартни и Ринго Стар снимија нови делови за неа, додека покојниот Џорџ Харисон се појавува преку гитарски делови сочувани од таа сесија во 1995 година.

Макартни ги објасни тешкотиите со кои се соочи бендот во 1995 година: „На демо-снимката на Џон, пијаното беше малку тешко да се слушне. И во тие денови, се разбира, немавме технологија за да го направиме раздвојувањето… некако останавме без пареа и време. Сега и тогаш само венее во шкаф“.

Тој рече дека има некои сомнежи за правење целосни песни од демо снимките на Ленон, поради почит кон недовршената работа на покојниот текстописец: „Дали е тоа нешто што не треба да го правиме? Секогаш кога мислев така си мислев, чекај малку, да речеме имав прилика да го прашам Џон: ‘Еј Џон, дали сакаш да ја завршиме оваа твоја последна песна?’ Ти велам, го знам одговорот. ќе беше: „Да!““

Питер Џексон го режираше музичкото видео за Now and then откако го режираше осумчасовниот документарец Get Back, кој исто така ја користеше истата технологија за вештачка интелигенција за да покаже како бендот ги составува песните за нивните последни два албума, Abbey Road I Let it Be.

Лијам Галагер се чинеше дека имал рано слушање на Now and then, пишувајќи на X : „Апсолутно неверојатно библиско небесно срцепарателно и срдечно во исто време“. Кога еден обожавател го прашал дали е загрижен дека нема да му се допадне песната, Галагер одговорил: „’Битлси’ може да ми се серат во чантата, а јас сè уште би ги криел моите ковачници за поло таму“.