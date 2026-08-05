Откриени деталите од тестаментот на Крис Риа, ѝ остави милиони на сопругата

Откриени се деталите од тестаментот на музичарот Крис Риа, кој почина непосредно пред Божиќ по кратка болест. Авторот на празничниот хит „Driving Home For Christmas“ ѝ остави на својата сопруга Џоан наследство од повеќе милиони долари. Тој со години се бореше со сериозни здравствени проблеми, вклучувајќи дијабетес, рак на панкреас и заболување на бубрезите.

Судските документи покажуваат дека Риа ѝ оставил на својата сопруга имот во вредност од 14.435.894 фунти (околу 16,9 милиони евра). По даноците и другите придонеси, вредноста на имотот е 12.063.178 фунти (околу 14,1 милиони евра).

Во својот тестамент, тој ја изразил својата желба да биде кремиран, а според The ​​Sun, неговата сопруга ќе го наследи и целиот иден приход од емитувањето на неговата музика.

Крис и Џоан се познавале уште од тинејџерските години и биле во брак 57 години. Заедно имале две ќерки, Џозефин и Џулија.

Со години се борел со сериозни болести

Музичарот со години имал сериозни здравствени проблеми. Во 2001 година му беше дијагностициран рак на панкреас, по што мораше да се подложи на тешка операција за време на која му беше отстранет панкреасот. Во 2016 година, тој исто така доживеа мозочен удар.

Во едно интервју, тој отворено зборуваше за сè низ што поминал.

„Годината 1994 беше неверојатно успешна, а потоа – бам! Апсцес во моето дебело црево, стома. Ми го извадија панкреасот, дуоденумот, жолчното кесе и дел од црниот дроб. Сè исчезна. Никогаш навистина не се опоравив од тоа. Имам дијабетес тип 1 и морам да земам 34 таблети на ден, а по сè друго, и бубрезите ми откажаа.“

И покрај сè, тој се обиде да остане оптимист, додавајќи во истото интервју дека барем неговото „срце е многу добро“.

Семејството објавува изјава

Семејството објави изјава по неговата смрт.

„Со огромна тага ја објавуваме смртта на нашиот сакан Крис. Тој почина мирно во болница по кратко боледување, опкружен со своето семејство“, рекоа неговата сопруга Џоан и ќерките Џозефин и Џулија.