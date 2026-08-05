Аријана Гранде се повлекува од јавниот живот по турнејата

Само неколку дена откако Аријана Гранде го издаде својот нов албум Petal, нејзиниот претставник во неделата откри дека пејачката ќе направи „чекор назад“ по завршувањето на нејзината тековна турнеја.

Поради загриженоста за физичката благосостојба на пејачката, претставник на Гранде изјави за People: „Аријана ќе направи чекор назад од видливоста откако ќе ја заврши турнејата Eternal Sunshine“.

„Таа со нетрпение очекува да ја заврши турнејата и да ја заврши на висока нота, и здраво и среќно, а потоа да направи многу заслужена пауза од работата и појавувањата пред јавноста, што доведе до бесконечен, континуиран јавен надзор“, додаде претставникот. „Оваа турнеја беше прекрасно искуство за неа. Таа ги сака своите обожаватели и многу ја сакаше секоја минута од оваа турнеја“.

Како дел од „чекорот назад“ на Гранде, пејачката и актерка повеќе нема да се појавува во лондонскиот Вест Енд во оживувањето на „Sunday in the Park With George“ на Стивен Сондхајм, кое ќе ја обединеше Гранде со нејзиниот колега од „Wicked“, Џонатан Бејли; Исто така, неодамна беше откриено дека Гранде нема да се појави во претстојната сезона на „Американска хорор приказна“ како што беше претходно најавено, но тоа се должи на конфликти со нејзината турнеја „Вечно сонце“ и распоредот за продукција на шоуто.

Објавата на претставникот доаѓа откако обожавателите ги изразија своите загрижености преку интернет за телото на Гранде по објавувањето на нејзиниот музички спот „Petal“ во петокот. „Таа изведува многу физички настап и е вклучен многу атлетизам“, изјави извор близок до пејачката за „People“, намалувајќи ги загриженостите. „Таа настапува здраво и успешно на многу високо ниво ноќ по ноќ“.

Северноамериканската етапа од турнејата „Вечно сонце“ завршува оваа недела по три настапи во Чикаго. Патувањето ќе заврши на 1 септември, последниот настап на штандот на Гранде со 10 концерти во лондонската О2 арена.

Гранде веројатно нема да биде целосно надвор од очите на јавноста; таа глуми во претстојното продолжение на „Запознајте ги родителите“ – „Фокер во законот“, кое треба да излезе во ноември. (Ролингстоун)