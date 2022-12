Оскари 2023: Ријана, Тејлор Свифт и Леди Гага во потесниот избор за оригинална песна

САД– Три од најголемите женски музички ѕвезди на планетата – Ријана, Тејлор Свифт и Леди Гага – се најдоа во потесниот избор за Оскар за најдобра оригинална песна во средата (21 декември), за „Lift Me Up“ од Black Panther: Wakanda Forever, „Carolina“ од Where the Crawdads Sing, и „Hold My Hand“ од Top Gun: Maverick, соодветно, објави „Билборд’.

Трите ѕвезди претходно беа номинирани за Златните глобуси и наградите за избор на критичарите во истата категорија за истите песни. Ова би биле првите номинации за Оскар за Ријана и Свифт; четврта за Гага, која претходно беше номинирана во оваа категорија за „Til It Happens to You“ од The Hunting Ground (2015) и „Shallow“ од A Star Is Born (2018), која ја освои наградата. Таа исто така беше номинирана за најдобра актерка за вториот филм. „Take My Breath Away“ од оригиналниот Top Gun ја освои наградата во 1986 година во оваа категорија.

The Weeknd беше во потесниот избор за ко-сценарио на „Nothing Is Lost (You Give Me Strength)“ од Avatar: The Way of Water. Ова може да му донесе на The Weeknd неговата втора номинација за Оскар. Тој беше номиниран пред седум години за ко-сценарио на „Earned It“ од „Fifty Shades of Grey“.

„Nothing Is Lost (You Give Me Strength)“ има пет заслужни текстописци. Втората песна од потесниот избор, „My Mind & Me“ од Селена Гомез: My Mind & Me, има шест. Ако било која песна го добие Оскар, текстописците би добиле една единствена статуетка, која некако би морале да ја споделат. Академијата ќе додели не повеќе од четири статуетки Оскар за најдобра оригинална песна.

Дрејк би можел да биде упатен кон својата прва номинација за Оскар со „Време“, кој го напиша за филмот „Амстердам“. Во зависност од тоа како се тресат номинациите, телевизиската програма за Оскар за 2023 година би можела да биде исполнета со врвни поп-хитмејкери како што беше емитувањето оваа година кога Бијонсе го отвори шоуто со „Be Alive“, а Меган Ти Сталион гостуваше во „We Don’t Talk About Bruno“ и Били Ајлиш ја изведе песната „No Time to Die“.

Две од песните кои влегоа во потесниот избор беа ко-напишани од режисерите на филмовите што ги создадоа песните. Рајан Куглер, режисерот на Black Panther: Wakanda Forever, е меѓу ко-сценаристите на „Lift Me Up“. Гиљермо дел Торо, кој заедно со Марк Густафсон го режираше Пинокиото на Гиљермо дел Торо, е меѓу косценаристите на „Чао Папа“.

Дајан Ворен влезе во потесниот избор со „Applause“ од Tell It Like a Woman. Со оваа песна, Ворен се бори за нејзината 14-та номинација во категоријата. Таа ќе биде првиот текстописец или тим за текстописци што ќе биде номиниран шест години по ред од серијата на Мерилин и Алан Бергман од 1968 до 1973 година. Ворен ја доби наградата Governors од Академијата на 19 ноември.

Дернст „D’Mile“ Емил II беше во потесниот избор за ко-сценарио на „Stand Up“ од Тил со Џезмин Саливан. Д’Мајл победи во оваа категорија пред две години со „Борба за тебе“ од Јуда и Црниот Месија. Доколку победи повторно, тој би станал првиот црн текстописец кој победил двапати во оваа категорија.

Вкупно 81 песна беа во конкуренција во оваа категорија. Членовите на музичкиот огранок ќе гласаат за одредување на потесниот круг и номинираните.