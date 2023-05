Опозициско „знаме на слободата“ лета над Москва (Видео)

Легијата на слободата на Русија – група која ја презеде одговорноста за упадот во руската територија во Белгород – објави видео во понеделникот вечерта на кое се чини дека го прикажува таканареченото знаме на слободна Русија како се вее над Московскиот државен универзитет.

На видеото од инцидентот, за кој Легијата директно не презеде одговорност, балони го креваат знамето со сино-бели ленти над главната зграда на универзитетот.

In the south of #Moscow, a married couple was detained, who launched balloons with a white-blue-white flag last night.

The couple arrived in the capital of #Russia from #Belarus. pic.twitter.com/JZuNRBvVAr

