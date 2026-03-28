Олимписките солзи ги замени со светско злато; лизгачот се враќа на тронот

Американската ѕвезда во уметничко лизгање, Иља Малинин, ја освои својата трета последователна светска титула, еден месец откако не успеа да се квалификува за Зимските олимписки игри во Милано, каде што заврши на осмото место.

21-годишниот Малинин водеше низ целата чешка престолнина Прага и ја освои титулата со разлика од 22,73 поени пред својот јапонски ривал Јума Кагијама. Јапонецот Шун Сато ја освои бронзата.

Малинин ги импресионираше судиите во кратката програма, постигнувајќи личен рекорд од 111,29 поени, а во слободната програма изведе пет четворократни салтоња за да собере 218,11 поени.

Кагијама се искачи од шестото на второто место по првата кратка програма во четвртокот, додека Сато го направи своето прво појавување на подиумот на Светското првенство откако Французинот Адам Сјао Хим Фа падна од второто на петтото место.

Малинин се сметаше за ран фаворит на овогодинешните Олимписки игри, водејќи по кратката програма, но неговата слободна програма тргна целосно наопаку и на крајот беше елиминиран од трката за медали. Тој доживеа голем неуспех во слободната програма; падна двапати, го загуби медалот и подоцна рече дека попуштил под огромниот притисок.

Сепак, се чини дека сега сè се среди…