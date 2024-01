„Ох, ова звучи како сè што мислев дека сакам од тебе“: Тимберлејк има нова песна „Selfish“ (видео)

Откако Џастин Тимберлејк дебитираше со својата нова песна „Selfish“ минатиот викенд на интимно шоу во Мемфис, пејачот сега го објави видеото за првиот сингл од неговиот претстоен албум Everything I Thought It Was.

Во едно интервју на Apple Music кое се совпадна со изданието на синглот, Тимберлејк рече за песната: „Зборувавме за самата песна и само ја разбивме идејата дека едноставно не го слушате тоа од мажите често, дека тие ќе изразат емоции што ги прави ранливи. И тогаш, растејќи како што пораснав јас, научен си да не го правиш тоа. Но, не знам, се чувствував како навистина искрена песна“.

Тој продолжи: „Текстовите штотуку почнаа да излегуваат искрени. И кога го слушав целиот албум, се чувствував како веројатно, од сите песни на албумот, продукциски, веројатно најдиректна, и не сакам да кажам едноставно затоа што е сложена во рамките на својата едноставност за мене. ”

Визуелната снимка во режија на Бредли Калдер започнува како четвртиот ѕид, заткулисен приказ на новото видео на Тимберлејк – при што тој истовремено вежба и го снима видеото – пред да се нафрли на територијата на Being John Malkovich додека пејачот се појавува во минијатура.

„Себичен“ беше ко-напишан од Тимберлејк, Луис Бел, Циркут, Терон Томас и Ејми Ален, а продуциран од Џ.Т., Бел и Циркут.

Покрај видеото, Тимберлејк исто така го опиша и датумот на издавање на Everything I Thought It Was, а албумот – негов прв по Man of the Woods од 2018 година – пристигна на 15 март преку RCA. Албумот е достапен за преднарачка сега во различни формати, вклучително и ексклузивна верзија на Timberlake Store комплетна со разгледници, фото лента, брошура од 20 страници и притиснато на чист двоен винил; додека Тимберлејк не ја откри листата на песни на албумот, тој рече дека има 18 песни на ЛП, извадени од преку 100 песни на кои работел додека го снимал албумот.

Тимберлејк најверојатно ќе блесне повеќе светлина на албумот кога ќе се појави на каучот на Џими Фалон за епизодата од The Tonight Show во четврток. „Selfish“ веројатно ќе биде и меѓу песните што ги изведува Тимберлејк кога ќе служи како музички гостин на Saturday Night Live овој викенд.

„Мислам дека има моменти кои се неверојатно искрени, но исто така, има многу забавно на овој албум“, додаде Тимберлејк за „Се што мислев дека беше“.

„Мислам дека тоа е местото каде што дојдов до насловот на албумот, со сето она што мислев дека е. Го играв за луѓето околу мене. Тие велат: „О, ова звучи како сè по што те познаваме.“ А потоа друг мој пријател ми рече: „Ох, ова звучи како сè што мислев дека сакам од тебе.“ Тоа беше како таква фраза.И си помислив како некои од песните се поинтроспективни, а некои се повеќе она по што мислам дека луѓето ме познаваат“. (Ролингстоун)