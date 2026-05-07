Огромен крипто скандал ја тресе Полска, исчезнаа 82 милиони евра. Премиерот: Поврзано е со руската мафија

Државното обвинителство прими околу 1.500 пријави за можни кривични дела поврзани со неуспешната полска берза за криптовалути Zondacrypto, потврдија официјални лица во текот на истрагата за сомнителна измама на некогаш популарната платформа.

Се истражуваат сомневања за измама и перење пари, а проценетите штети достигнуваат најмалку 350 милиони злоти, или 82 милиони евра, објавува TWP World.

Во меѓувреме, директорот на компанијата, Пжемислав Крал, ја напушти Полска и е во Израел, каде што тврди дека е невин и дека компанијата сè уште работи стабилно.

Заменик-министерот за правда Аркадиуш Мирча ги објави најновите бројки во среда, додавајќи дека се преземаат чекори за обештетување на жртвите.

Случајот излезе на виделина откако клиентите почнаа да пријавуваат проблеми со подигнувањата во последните месеци поради сомневања за проблеми со ликвидноста на компанијата. Zondacrypto е обвинет и за неплаќање бонуси што им се должат на полските олимпијци.

Случајот дополнително ја истакна потребата од закон за регулирање на крипто пазарите во Полска, што стана предмет на политичка контроверзност.

Конзервативниот претседател Карол Навроцки ја поднесе својата верзија на закон за регулирање на криптовалутите во парламентот во среда, откако двапати стави вето на предлогот на центристичката влада на премиерот Доналд Туск. Минатиот месец, владата не успеа да го поништи второто вето на Навроцки.

Владата на Туск се стреми да ги усогласи националните прописи со регулативата на Европската унија што стапи на сила во 2024 година и го регулира издавањето и чувањето крипто средства. Полска е единствената земја од ЕУ што сè уште не се придржува до регулативата.

Кабинетот на претседателот ги наведе прекумерната регулатива, недостатокот на транспарентност и регулаторните оптоварувања врз малите бизниси како причини за спротивставување на предложениот закон. Во декември, тие тврдеа дека законот „ја загрозува слободата на Полјаците, нивниот имот и стабилноста на државата“.

Шефот на претседателскиот кабинет, Збигњев Богуцки, изјави дека ажурираната верзија на законот што ја поднесе Навроцки во среда е „во голема мера заснована на предлогот на владата“ и претставува „подадена рака“ од шефот на државата во обид да се прекине законодавниот ќорсокак.

Според верзијата на претседателот, корисниците, меѓу другото, ќе добиваат непосредни известувања за блокирани крипто сметки и построги предупредувања за ризици, а забраните за лиценцирани субјекти за кои се сомнева дека имаат оперативни проблеми ќе бидат ограничени на максимум три месеци.

Сепак, министерот за надворешни работи Радослав Сикорски го отфрли предлогот на претседателот во телевизиско интервју во среда вечерта.

„Зборуваме за закон што претставува имплементација на европска директива. Имплементацијата на европските директиви е задача на владата“, рече тој. Премиерот Туск, чија коалициска влада се залага за построги мерки против осомничените измамници и зголемен надзор, изјави во вторник дека неговата влада ќе го поднесе својот закон до парламентот по трет пат, додавајќи дека единствената промена ќе бидат построги казни за измамниците.

Туск претходно тврдеше дека Zondacrypto е основана со пари од руската мафија и дека неговиот успех произлегува од средства поврзани со руските разузнавачки служби. Извршниот директор на Zondacrypt, Пжемислав Крал, ги опиша ваквите тврдења како „апсурдни“.

Зборувајќи за финансиските проблеми на компанијата, Крал минатиот месец изјави дека немал пристап до клучот за криптовалутата од 330 милиони долари (280 милиони евра). Тој рече дека клучот не му бил предаден од неговиот претходник, Силвестер Сушек, пред да исчезне под мистериозни околности.