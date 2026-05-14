Официјално продаден познат хрватски бренд

Со потпишувањето на договорот за пренос на акции, Фортенова Груп и Жито формално го завршија процесот со кој Звијежда плус и Звијежда Словенија стануваат сопственост на Жито Груп.

Жито со тоа стана сопственик на 100 проценти од деловните акции во компаниите Звијежда Плус и Звијежда Компани за внатрешна и надворешна трговија, Љубљана.

Откако сите регулаторни тела ја одобрија концентрацијата, потпишувањето на договорот ја направи една од најзначајните трансакции во регионалната прехранбена индустрија, според соопштението.

Куповната цена дефинирана со договорот изнесува 94,06 милиони евра, а во согласност со договорениот механизам за утврдување на цената, можни се дополнителни корекции на куповната цена во наредниот период.

По вклучените финансиски средства и обврски на компаниите што се преземаат, вредноста на трансакцијата изнесува 115,72 милиони евра.

Жито ги обезбеди средствата за трансакцијата преку кредити од комерцијални банки во износ од 90 милиони евра и со сопствени средства, објавува Seebiz.

„За нас, оваа трансакција означува понатамошно зајакнување на нашата прехранбена индустрија, производствените капацитети и регионалното присуство, и сме убедени дека нашето заедничко знаење, искуство и производствен потенцијал ќе создадат дополнителна вредност за потрошувачите, вработените и партнерите“, изјави претседателот на Управниот одбор на Жито Груп, Марко Пипуниќ.

Членот на Управниот одбор и главен извршен директор на групацијата Фортенова, Фабрис Перушко, истакна дека е сигурен дека двете групи направиле добар избор за развој со овој бизнис, бидејќи не само што отвораат нови фази во сопствениот бизнис, туку и во меѓусебното партнерство.

Од една страна, во групацијата Фортен, како што рече, тие имаат водечка регионална малопродажна мрежа, а од друга, голем регионален производител на храна. Меѓусебната поддршка во бизнисот претставува голем поттик за развој за двете групи.

Тој им се заблагодари на вработените во „Звијежда“ за исклучителниот придонес што го дадоа во групацијата „Фортенова“.

Сигурен сум дека ќе продолжи со исто ниво на посветеност во својата нова средина. Исто така, сакам да им се заблагодарам на сите што работеа напорно во текот на изминатата година за да го доведат овој процес до крај, рече Перушко.

Сегашниот менаџмент на „Звијежда“ продолжува да ја води компанијата, а Јозо Љубичиќ, член на Управниот одбор на групацијата „Жито“, одговорен за финансии, сметководство и стратешки операции како што се спојувања и преземања (M&A), и Јосип Бичвиќ, член на Управниот одбор на групацијата „Жито“, одговорен за индустрија и трговија, беа назначени во Надзорниот одбор.