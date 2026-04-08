Официјално почнува проектот за обновување на популацијата на белоглавиот мршојадец

Вчерашната средба со претставници на релевантни институции во Демиркапискиот Регион го одбележа почетокот на меѓународниот проект „Целосно обновување на популацијата на белоглавиот мршојадец на Балканскиот Полуостров и создавање одржливи капацитети за негова долгорочна заштита низ целиот регион“ (LIFE24-NAT-NL-LIFE Balkan GriffON/101215506).

„Оваа приказна не почнува сега, туку се темели на долгогодишните напори за мониторинг и зачувување на популацијата на белоглавите мршојадци во Македонија која во осумдесеттите години на минатиот век броела околу 40 гнездечки парови“, истакна Методија Велевски, заменик-директор на МЕД, потсетувајќи дека труењето е клучната причина што довела до истребување на два од четирите вида мршојадци што летале над македонската територија.

Славе Накев, координаторот на проектот во МЕД, накусо претстави како се предвидува да течат активностите во следните шест години и подвлече дека успешното спроведување на ваков голем потфат бара континуирана и посветена соработка на сите засегнати страни на национално и локално ниво, како и градење и одржување на државните капацитети за справување со случаите на труење кои треба да се третираат како кривични дела.

Според Јован Андевски од швајцарската Фондација за заштита на мршојадците, која ќе го води и координира спроведувањето на проектот, овој проект е од огромно значење за државата: „Ваков проект досега не е спроведен за ниту еден вид во земјава. Има бројни вакви успешни приказни на меѓународно ниво коишто јасно потврдуваат дека најважниот фактор за заштита на мршојадците се токму луѓето, а особено локалното население и сточарите со кои овие птици се многу тесно поврзани“.

По дискусијата, бевме во организирана посета на Демиркапискиот Регион, до едно од ретките преостанати јадра за гнездење на мршојадците во Македонија каде што постојат одлични услови за поставување хранилиште.