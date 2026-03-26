Одложена жрепката за завршницата на Азискиот куп 2027

26/03/2026 08:56

Азиската фудбалска конфедерација (AFC) ја одложи жрепката за финалето на Азискиот куп во 2027 година. Настанот првично беше закажан за 11 април во Ријад.

АФЦ појасни дека одлуката за одложување на ждрепката е донесена од безбедносни причини.

Завршницата на АФЦ Азискиот куп е закажана за периодот 7 јануари – 5 февруари 2027 година во Саудиска Арабија.

Претходно, поради ситуацијата на Блискиот Исток, натпреварите од Азиската лига на шампиони исто така беа одложени. 

