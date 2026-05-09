Одбележан денот на „станушина“, единствената македонска автохтона сорта грозје

Денот на единствената македонска автохтона сорта грозје „станушина“, по петти пат беше одбележан во Кавадарци. Настанот реализиран во Винскиот музеј, беше во организација на здружението „Македонски семејни винарии“.Експерти од областа на автохтони сорти, биодиверзитет, развој на винскиот туризам и агротуризмот, одржаа предавања пред присутни лозари, винари и други гости.

– Станушината е нашето природно богатство, културно наследство – рече Александар Клинчаров од здружението „Македонски семејни винарии“.

Претседателот на здружението, Горан Јаковлевски подвлече дека станушината е наш, македонски белег.

– Таа не е само грозје. Не е само вино. Таа е дел од македонската историја, дел од нашиот македонски идентитет – истакна Јаковлевски.

Професор доктор Климе Белески од Земјоделскиот институт, при Универзитетот „Свети Кирил и Методиј“ во Скопје, говореше пред присутните за „Станушината во пракса: повеќе квалитет, помалку компромиси“.

-Станушината има долга традиција на одгледување кај нас и претставува единствена македонска автохтона сорта, што се одгледува на овие простори, посебно во тиквешкото виногорје. Таа е многу значајна за националниот лозаровинарски идентитет и секако, зачувување на тој биодиверзитет, од сортите винова лоза. За жал, извесен период беше доста маргинализирана сорта, иако е автохтона сорта. Во последниве десетина години обновен е интересот и тој интерес оди во насока на тој глобален тренд, што оди во насока на валоризација на автохтоните сорти – нагласи Белески.

Здружението додели плакета за заслуги за развој на автохтоната македонска сорта „станушина“ на Душко Андов – винарија „Ерос“.