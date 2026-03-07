Од Техеран до Донбас: Што значи војната во Иран за Русија и Украина

Ненадејното избивање на војна во Иран го сврте вниманието на светот од Источна Европа кон Персискиот Залив и поширокиот Блиски Исток. Сепак, за Украина импликациите од овој нов конфликт се далеку од периферни. Војната во Иран ќе ја обликува достапноста на клучните системи за воздушна одбрана, ќе го промени протокот и цената на нафтата што ја финансира руската воена машина и ќе го апсорбира западниот дипломатски капацитет токму во моментот кога Киев се обидува да си ја врати територијата и да се спротивстави на притисокот за предвремено решение. Во многу погледи, оваа нова војна ѝ олеснува на Москва да продолжи да се бори во Украина – а ѝ отежнува на Украина да обезбеди оружје и дипломатска поддршка што ѝ се потребни за да победи.

Она што следи е скица како војната во Иран се вкрстува со руско-украинската војна низ три клучни димензии – воена опрема, енергетски пазари и дипломатија – со краток поглед на тоа што открива таа за реалниот досег на Русија како голема сила и ризиците од растечкиот изолационизам во американската политика.

„Патриоти“, „Шахеди“ и притисокот врз воздушната одбрана

За Украина, најнепосредното прелевање на последиците од војната во Иран е во областа на воздушната одбрана. Системот „Патриот“ (Patriot) го сочинува главниот столб на украинската одбрана против руските балистички ракети како „Искандер“ и „Кинжал“ – ниту еден друг западен систем што е широко распореден во Украина не обезбедува споредлива анти-балистичка способност. Во последните неколку месеци, Русија значително ја зголеми употребата на балистички ракети и големи комбинирани напади со дронови и крстосувачки ракети против украинските градови и инфраструктура. Според една неодамнешна анализа, руските ноќни ракетни напади во февруари 2026 година го достигнаа највисокиот интензитет во четирите години од војната, при што некои напади вклучуваа до 30 балистички ракети во еден бран.

Уште пред кризата во Иран, Вашингтон веќе беше неволен да одвои дополнителни лансери и резерви на пресретнувачи „Патриот“ за Украина, имајќи ги предвид глобалните обврски и ограничените резерви. Европските сојузници, исто така, поседуваа само ограничен број батерии и ракети што реално можеа да ги пренесат. Сега, со иранските ракетни и дронски напади врз Израел и американските сојузници во Заливот, конкуренцијата за „Патриот“ се заостри. Извештаите покажуваат дека Саудиска Арабија, Обединетите Арапски Емирати и Катар во последните денови ги користеле „Патриотите“ за одбрана од ирански балистички ракети и дронови од типот „Шахед“ (Shahed), често испукувајќи пресретнувачи од милион долари против ирански дронови што чинат само мал дел од таа сума.

Тие системи и ограничената залиха на пресретнувачи „Патриот“ сега ќе бидат врзани сè додека Техеран продолжува или се заканува со нови напади. Секоја батерија „Патриот“ посветена на одбрана на градовите во Заливот е една батерија што не може да се прераспореди за заштита на Одеса или Харков од руските напади. И секоја пресретнувачка ракета употребена над Ријад или Абу Даби е една помалку достапна за пресретнување на следниот руски балистички бараж против украинската електроенергетска мрежа.

За жал, ненадејната и итна потреба на Иран за сопствени дронови нема да ги намали ноќните напади врз Украина. Во првата година од целосната инвазија, иранските „камиказе“ дронови „Шахед-131/136“ одиграа голема улога во рускиот обид да ја исцрпат украинската одбрана. Но, со текот на времето, Русија воспостави свои производствени линии за деривати на „Шахед“ (преименувани во „Геран“) на своја територија. Анализите покажуваат дека овие домашни капацитети сега можат да произведуваат големи количини дронови без голема зависност од нови ирански испораки.

Дронската дипломатија на Зеленски

Претседателот Володимир Зеленски одговори на овој недостиг на „Патриоти“ со креативен дипломатски потег. На почетокот на март, тој јавно предложи земјите во Заливот што се соочуваат со ирански напади да „разменат“ дел од своите пресретнувачи „Патриот“ со Украина во замена за украински дронови, технологија и обука за зајакнување на сопствената одбрана. Ниту една друга земја не може да се пофали со поголемо искуство во нискобуџетни решенија против дронови.

На 5 март Зеленски објави дека Украина добила барање од САД за „специфична поддршка во заштитата од ’Шахеди‘ на Блискиот Исток“. Извештаите сугерираат дека Украина води директни разговори со барем две земји во Заливот за испраќање украински оператори на дронови во регионот.

Цени на нафтата, Ормускиот Теснец и рускиот воен буџет

Вториот канал на влијание се глобалните енергетски пазари. Воената економија на Русија останува силно зависна од приходите од нафта и гас. По нападите во Иран, цените скокнаа. Нафтата „Брент“ се искачи на околу 84 долари, а рускиот „Урал“ над 70 долари – далеку над 59-те долари предвидени во буџетот на Москва за 2026 година. Истовремено, ефективното затворање на Ормускиот Теснец од страна на Иран – преку кој поминуваат 20 отсто од глобалните нафтени производи – ги наруши снабдувањата од Блискиот Исток кон Азија.

Клучно е што рускиот извоз на нафта не зависи од Ормускиот Теснец. Русија веќе ги преориентираше своите патишта преку Суецкиот канал и Пацификот кон Индија и Кина. Со затворен теснец, азиските економии итно бараат алтернативи, а Русија е подготвена да ја пополни празнината. За Москва, оваа криза е финансиска добивка што може да го пополни буџетскиот дефицит.

Дипломатски вакуум и меѓусебна дистракција

На дипломатскиот фронт, војната во Иран го воведува проблемот на одвлекување на вниманието. САД и Европа сега се фокусирани на спречување на поширок конфликт на Блискиот Исток. Дипломатската енергија што беше насочена кон Украина, сега е потрошена на координација со земјите во Заливот и управување со енергетскиот шок. Со оглед на тоа што главните емисари на Трамп – Стив Виткоф и Џаред Кушнер – сега се зафатени со Блискиот Исток, преговорите за Украина веројатно ќе влезат во ќор-сокак.

Ограничената улога на Русија

Војната во Иран ја истакнува и непријатната вистина за глобалната позиција на Русија. И покрај реторичката поддршка за Техеран, Москва досега направи малку суштинско за да го обликува конфликтот во корист на Иран. Русија е заглавена во својата бавна војна во Украина. Иако овие држави (Русија, Кина, Иран, Северна Кореја) соработуваат тактички, војната во Иран покажува дека нивните приоритети се различни. Русија во пракса е силно санкционирана држава, посебно во однос на нафтата, што се обидува да искористи кризи на друго место за да ја одржи својата регионална војна.

Заклучок

Војната во Иран ризикува да стане уште еден ненамерен „подарок“ за Кремљ: конфликт што го одвлекува вниманието, го дели Западот и ги пополнува руските ковчези, додека истовремено ја исцрпува украинската воздушна одбрана. За Украина и нејзините сојузници, предизвикот ќе биде да го одржат фокусот и да спречат Москва да го монетизира овој глобален хаос. (Институт за истражување на надворешна политика (FPRI), МИА)