Од руските студенти се бара да ги донираат своите искористени вајпови на војската за да може да се користат деловите од електронските цигари за производство на борбени дронови за напад на Украина, се вели во извештајот.

Студентите на Универзитетот Самара во југозападна Русија собираат фрлени електронски цигари од своите врсници за да ја поддржат руската инвазија на Украина – фалејќи се со слоганот „1 е-цигара = 1 напад со беспилотно летало на непријателот!“, објави во понеделникот украинскиот весник Киев пост.

Универзитетскиот „Патриотски воен сокол клуб“ организираше акција за електронски цигари и создаде флаер, инспириран од познатиот плакат против алкохол од советската ера, но со додадена изрека и Елф бар наместо пијалок.

Russian college students are being asked to donate their used vapes to the country’s military so parts from the e-cigarettes can be used to make combat drones to attack Ukraine.

Students at the University of Samara in southwest Russia have been collecting discarded vapes from… pic.twitter.com/KzNO5B9Akz

— Clash Report (@clashreport) November 28, 2023