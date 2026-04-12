Од посредништво до „бирјани дипломатија“: Како пропаднаа преговорите меѓу САД и Иран

Во сабота, во два часот наутро, авионот на иранската делегација, стар Ербас на компанијата Мераџ, слета во воената база Нур Кан во Равалпинди, Пакистан. По скалите, на црвениот тепих, се спуштија Мохамед Галибаф, моќен човек од Техеран кој не се појавил во јавноста 40 дена, и високиот дипломат Абас Арагчи, придружувани од делегација од повеќе од седумдесет луѓе.

Тие беа пречекани од пакистанскиот министер за надворешни работи и вицепремиер Ишак Дар и најмоќниот човек на Исламабад, генерал Асим Мунир, во воена униформа. Седум часа подоцна, „Ер форс ту“ слета на истата писта со американскиот потпретседател Џ.Д. Венс, Виткоф и Кушнер. Пречекот беше ист, но овој пат генералот Мунир носеше цивилна облека, објави италијанскиот дописник за Ла Република.

Историски преговори по 50 години

Тензичен почеток на историски ден за односите Иран-САД, со разговори во Исламабад меѓу две земји кои немаат дипломатски односи речиси 50 години и водеа две војни во последните 12 месеци, обете започнати од Вашингтон. Денот кулминираше со средба лице в лице и исцрпувачки преговори.

Галибаф, Венс и генерал Мунир поминаа часови во истата соба во хотелот „Серена“, луксузна зграда во рамките на силно обезбедуваната црвена зона на Исламабад, избрана за настанот.

Толку високо ниво на контакти меѓу двете земји не постоело од 1979 година. Сепак, ова не беше доволно за да се премости јазот и да се врати довербата. Преговорите заглавија во клучна точка: Ормускиот теснец. Иранците бараа да ја задржат контролата, додека Американците беа непоколебливи дека водниот пат мора да се отвори повторно.

Од медијација до „бирјани“ дипломатија

Во текот на утрото, делегациите се менуваа со часови во резиденцијата на премиерот Шариф – прво ирански, потоа американски, па повторно ирански. Пакистанците собираа барања и претпоставки и разменуваа пораки меѓу страните, спроведувајќи таканаречена посредничка (шатл) дипломатија, која во минатото не даде добри резултати.

Во меѓувреме, меѓународниот печат беше изолиран во Конгресниот центар Џина, на помалку од еден километар од хотелот. Наскоро протекоа првите информации: Иранците бараа прекин на огнот на сите фронтови и одмрзнување на средства во вредност од шест милијарди долари.

Тоа беа средства што Бајден веќе ги вети во 2023 година како дел од размена на затвореници, под услов да бидат искористени за купување храна и лекови, но кои, поради настаните од 7 октомври, никогаш не пристигнаа во Техеран.

Се чинеше дека страните се соочуваат со непремостлив ѕид, но во 15 часот се случи првата пресвртница: фазата на индиректни преговори даде добри резултати и можеше да започне директната средба.

Ванс и Галибаф се сретнаа и се ракуваа. Се прошири и гласина дека делегациите имале работна вечера, па по посредничката дипломатија, тие преминале на, како што ја нарекуваат овде, „бирјани дипломатија“, според традиционалното пакистанско јадење од зачинет ориз, месо и зеленчук.

Преговорите продолжија. На политичките лидери им се придружија голем број технички тимови задолжени за економијата, нуклеарните прашања и санкциите. Во иранскиот тим беа вклучени тврдокорни, поранешни членови на Пасдаран, како и Хемати, кого претседателот Пезешкијан, како кандидат за реформисти, прво го назначи за министер за надворешни работи, а потоа и за гувернер на Иранската централна банка.

Широкиот консензус на Техеран, во присуство на Венс, доведе до првиот резултат: договор во принцип за траен прекин на огнот и „регионална безбедност“, откри пакистански извор. Ова подразбира прекин на нападите на САД и Израел врз сојузниците на Иран, како и ракетните напади на Иран врз американските бази на Блискиот Исток и сојузниците во Заливот.

Исто така, беше постигнат принципиелен договор за „хуманитарна реконструкција“, насочена кон населението и цивилната инфраструктура „на сите фронтови“, односно во сите земји погодени од конфликтот. Тоа беше неочекуван пресврт на настаните што ги зголеми надежите за позитивен исход, но оптимизмот беше краткотраен.

Сè запре поради Ормускиот теснец

Доцна навечер, додека техничките тимови веќе разгледуваа нацрт-договори, застојот околу Ормускиот теснец се претвори во целосна блокада. Иранците инсистираа на промена на поморскиот ред во Персискиот Залив, додека Вашингтон и неговите сојузници бараа спротивното – слобода на пловидба.

Предлогот за заедничко иранско-американско управување со каналот не се реализираше. И покрај ова, делегациите не ја напуштија преговарачката маса.

Преговорите продолжија до доцна во ноќта, што беше јасен знак дека постои волја за постигнување договор. Во меѓувреме, Пакистанците одржуваа контакт со сите други индиректно вклучени актери: Саудијците, Кинезите, Египќаните, Турците и Емиратите, создавајќи заштитен прстен околу дипломатијата.

Во еден часот наутро, преговорите сè уште беа во тек. Џ.Д. Венс, Стив Виткоф, Кушнер, Арагчи и Галибаф беа во хотелот „Серена“ повеќе од девет часа, а разговорите продолжија до доцна во ноќта.