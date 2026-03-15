Од Португалците и Холанѓаните до срцето на иранската нафтена империја. Ова е историјата на островот Харг

Под жешкото сонце на Заливот, ритмичкото зуење на милиони барели сурова нафта што се движат низ подводните цевководи одекнува од древен корален гребен. Тука, познатиот ирански писател Џалал Ал-е-Ахмад некогаш стоел и, гледајќи ги изолираните брегови, го нарекол островот „сиромашниот бисер на Персискиот Залив“. Денес, овој корален изданок од 22 квадратни километри во покраината Бушер е познат кај Иранците како „Забранетиот остров“, објавува Ал Џезира.

Обвиен во тајност и чуван од елитниот Корпус на Исламската револуционерна гарда (ИРГК), островот е место каде што влезот е строго ограничен, со дозволени само оние со официјални безбедносни дозволи. Сепак, зад импозантните челични огради и воените набљудувачки места лежи недопрен пејзаж каде што милениуми разновидна човечка историја тивко коегзистираат покрај срцето на модерната енергетска империја на Иран.

Во раните утрински часови во сабота, 14 март 2026 година, островот Харг стана најновиот епицентар на војната меѓу САД, Израел и Иран, откако американскиот претседател Доналд Трамп објави дека воздухопловните сили на неговата земја бомбардирале воени објекти на островот.

„Како учтивост, решив да НЕ ја уништам нафтената инфраструктура на островот. Меѓутоа, доколку Иран или некој друг преземе каква било акција што би го попречила слободното и безбедно поминување на бродовите низ Ормутскиот теснец, веднаш ќе ја преиспитам таа одлука“, напиша Трамп на социјалната мрежа Truth Social.

Нафтен центар

Сместен на 55 километри северозападно од пристаништето Бушер и на околу 28 километри од иранското копно, островот Харг е неоспорен економски ‘рбет на Иран. Тој обработува 90 проценти од вкупниот извоз на нафта на земјата, што изнесува приближно 950 милиони барели годишно.

Само осум километри долг и четири до пет километри широк, островот има природна географска предност во длабоките води што го опкружуваат. Таа длабочина им овозможува на колосалните супертанкери безбедно да се закотвуваат и товарат сурова нафта наменета првенствено за азиските пазари, од кои Кина е водечки увозник.

Според иранското Министерство за нафта, објектите на островот дејствуваат како клучен центар за секторот. Терминалот прима сурова нафта од три големи крајбрежни полиња – Абузар, Форузан и Доруд – која потоа се транспортира преку сложена мрежа на цевководи до копнени објекти за преработка пред да се складира или испрати на глобалните пазари.

И покрај годините меѓународни санкции кои повремено го задушуваа производството, Иран агресивно ја проширува инфраструктурата на островот. Во мај 2025 година, S&P Global Commodity Insights објави дека Техеран го зголемил капацитетот за складирање на терминалот за два милиони барели со реновирање на резервоарите 25 и 26, од кои секој може да собере еден милион барели.

Историски гледано, капацитетот за товарење на овие терминали, кои постојано се надградуваат, достигнал максимум седум милиони барели дневно, иако моменталниот национален извоз е околу 1,6 милиони барели дневно, при што производството е управувано за домашниот пазар.

Португалски, холандски барон и политички затвореници

Стратешката поморска вредност на островот го направила посакуван плен за освојувачите долго пред откривањето на нафтата. Иако некои погрешно го поврзуваат името „Харг“ со античкиот град Чаракс Спасину, основан од Александар Велики во близина на денешна Басра, археолошките записи потврдуваат дека тие не се поврзани.

Низ вековите, името на островот се менувало во локалните дијалекти и на европските карти, и е запишано како Харг, Харк, Хараџ и Хареј. Неговите природни извори на слатка вода и одличната локација го направиле важен поморски центар што го олеснувал извозот на земјоделски производи и минерали.

За време на европската колонијална ера, Португалците биле првите што ја презеле контролата врз Харг, заедно со другите острови во Заливот. До средината на 18 век, холандските амбиции се вкорениле на островот.

Во 1752 година, холандскиот барон Книфаузен склучил договор со Мир Насер ал-Зааби, владетелот на Бандар Риг, за да воспостави трговска станица.

Следната година, Холандската источноиндиска компанија изгради силна тврдина за да ги заштити своите интереси. Сепак, ова колонијално упориште беше краткотрајно; по години растечки тензии, Мир Мухана, гувернерот на Бандар Риг, успешно ја нападна тврдината и трајно ги протера холандските сили во јануари 1766 година.

Во 20 век, приказната за островот доби мрачен пресврт кога Реза Шах Пахлави, шахот на Иран од 1925 до 1941 година, го претвори во оддалечено место за егзил за политички затвореници, оставајќи го неговиот поширок потенцијал неискористен. Модерната нафтена ера почна да се обликува по 1958 година.

Откако го отфрли своето темно криминално минато, Харг беше избран за главен центар за извоз на сурова нафта, а новиот терминал за длабоководни води беше официјално пуштен во употреба и ја испрати својата прва голема пратка во август 1960 година. Со откривањето на офшор полиња во 1960-тите, Харг го засени пристаништето Абадан, привлекувајќи огромни танкери кон своите длабоководни сидра.

Населби стари илјадници години

Модерната индустриска фасада на островот крие длабоко археолошко богатство. Докази за човечка населба датираат од крајот на вториот милениум п.н.е., опфаќајќи ги еламските, ахеменидските и сасанските периоди. Меѓу неговите најпочитувани места е светилиштето Мир Мохамед, изградено во 7 век од исламскиот календар (крајот на 13 век), со две конусни куполи од камен и кал.

Во близина се наоѓа светилиштето Мир Арам, во кое се наоѓа камен блок од 12 метри со исламски натписи и два факели за кои се верува дека датираат од ахеменидскиот период. Мештаните го поврзуваат местото со Мир Арам, потомок на куранскиот и библискиот пророк Ное.

Островот сведочи за религиозна и културна разновидност. Античките гробишта содржат извонреден мозаик од вери, вклучувајќи зороастриски погребни места, христијански гробови и сасански гробници.

Други историски места што го красат островот вклучуваат остатоци од холандска тврдина од 1747 година, Холандската градина, стара железничка линија, исламски гробишта и многу значаен ахеменидски натпис. Оваа гравура на корална карпа со димензии 85 x 116 см се слави како еден од најстарите археолошки записи што експлицитно го споменува „Персискиот Залив“.

Островот Харг ги носи тешките лузни од својата геополитичка важност, бидејќи претрпел немилосрдно бомбардирање за време на Иранско-ирачката војна во 1980-тите, по што беше макотрпно обновен од иранските власти. Денес, додека геополитичките тензии повторно ги загрозуваат водните патишта во регионот, островот останува силно милитаризиран, држејќи ги туристите подалеку и ненамерно зачувувајќи го својот недопрен еколошки карактер.

Додека супертанкерите тивко лебдат во длабоките води на Заливот, носејќи го економскиот крвоток на една нација под строги санкции, античките зороастриски и христијански гробници тивко набљудуваат од коралните брегови – застрашувачки потсетник дека додека империите и енергетските војни доаѓаат и си одат, „сиромашниот бисер“ останува засекогаш врзан за немирните плими на историјата.