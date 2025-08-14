Од Мерилин Монро до Сидни Свини: Историја на фаталните русокоси

Од „Американската слатка“ од почетокот на 20 век до ледената Шерон Стоун во „Основен инстинкт“, русата боја отсекогаш била повеќе од боја на коса во популарната култура – таа била приказна, мит, а честопати и предупредување. Новата книга на културната историчарка Линда Нид „Британска русокоса: Жени, желба и сликата во повоена Британија“ го следи патувањето на русата коса – од американските корени, преку британските верзии, до денешните икони на поп-културата.

Од митови до Холивуд

Западната култура отсекогаш ѝ придавала посебна моќ на русата коса. Во грчката митологија, Медуза ги претворала луѓето во камен со нејзината змиска коса и поглед, а во викторијанското сликарство, заводничките со брановидна коса ги демнеле своите жртви. На почетокот на 20 век, филмските екрани биле освоени од темнокоси „вамп“ жени, сè додека платинестата руса боја не се појавила на сцената – сјајна, беспрекорна и различна од сè претходно.

Џин Харлоу, ѕвездата на „Платинум русокоса“ (1931) и „Бомба“ (1933), ја зацврсти сликата за русокосата како „филмска бомба“ која беше и привлечна и опасна. Како што вели историчарот Нид, „идејата да се биде „бомба“ е речиси како носење оружје“.

Од невина хероина до опасна заводничка

Пред Харлоу, Мери Пикфорд, со своите природни кадрици, беше олицетворение на девојката што требаше да се спаси. Но, Харлоу го отвори патот за русокосите од филм ноарот од 1940-тите, како што се Вероника Лејк и Барбара Стенвик, кои користеа шарм и духовитост за манипулирање.

Во 1948 година, филмот „ Blonde Ice “ го воспостави имиџот на „ледената кралица“ – жена со совршен изглед и ладни намери. Шерон Стоун ја продолжи традицијата во „Основен инстинкт“ (1992), играјќи ја заводливата и пресметлива Кетрин Трамел.

Русата коса, поврзана со младоста и невиноста, често станува маска зад која се крие опасна намера. Во „Поштарот секогаш ѕвони двапати“ (1946), Лана Тарнер ја игра Кори Смит, која го користи својот „ангелски“ изглед за да го убеди својот љубовник да го убие нејзиниот сопруг.

Политика и контроверзии

Нид нагласува дека западната култура изградила цела митологија околу русата коса – од религиозни мотиви и бајки, до уметност и рекламирање, што е поврзано со идеи за расна супериорност. Неодамна, реклама за фармерки во која се појавува актерката Сидни Свини предизвика реакција поради играта со зборот „одлични гени“, што некои ја поврзуваат со евгениката. Брендот ги отфрли обвинувањата, велејќи дека тоа е чисто шега за фармерките.

По Втората светска војна, бојата на косата стана билет за светот на гламурот. Рекламите за американскиот бренд за коса Клерол ги повикуваа жените да „стапат во чекор со магијата“ со слоганот: „Ако имам само еден живот, живеј го како русокоса“. Британските русокоси имаа свој карактер: Дајана Дорс беше поекспресивна и „груба“ верзија на Монро, додека Барбара Виндзор ја комбинираше кокетната наивност и отворената сексуалност, со доза на хумор.

Сепак, Нид пишува дека британските ѕвезди отсекогаш биле во сенка на американските – иако имале свој идентитет, јавноста ги гледала како „втората најдобра верзија“.

„Глупави русокоси“ кои не се

Холивуд го хранел стереотипот за „глупава русокоса“ со години, но и филмовите успеале да го срушат. Во „Легално русокоса“ (2001), Риз Витерспун ја игра Ел Вудс, чие момче ја напушта затоа што мисли дека не е доволно сериозна. Потоа таа се запишува на Харвард и докажува спротивното.

Мерилин Монро, иако често е етикетирана како наивна, покажува пресметлива страна во филмови како „Џентлмените претпочитаат русокоси“ (1953): „Можам да бидам паметна кога е важно, но на повеќето мажи тоа не им се допаѓа“.

Никол Кидман игра водителка во „Да се умре за“ (1995) која го користи својот изглед и очигледна наивност за да напредува, сè додека не се открие нејзината вистинска, амбициозна страна.

Тајната на привлечноста

За Нид, русокосата е културна фузија на спротивности – чиста невиност и апсолутна уметност. Темниот израсток открива пукнатина во совршената слика, потсетувајќи нè дека секоја слика е конструкција. Можеби токму оваа мешавина од привлечност и опасност продолжува да ги интригира русокосите – и зошто, како што вели Доли Партон, ги потценуваме на наша штета: „Оваа глупава русокоса не е ничија будала“.