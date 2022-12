Од Леди Гага до Били Ајлиш: 82 песни во трката за Оскар 2023

САД– Осумдесет и две песни од овогодинешните филмови се квалификуваа за учество во конкуренцијата за Оскар во 2022 година, дознава Variety.

Речиси сите најзборувани песни се најдоа на листата, вклучувајќи ги „Hold My Hand“ на Леди Гага од „Top Gun: Maverick“, „Lift Me Up“ на Ријана од „Black Panther: Wakanda Forever“, „Ciao Papa“ од „ Пинокио“ ​​на Гиљермо дел Торо, „“Nobody Like U” на Били Ајлиш и Финес од „Turning Red“ и „Каролина“ на Тејлор Свифт од „Where the Crawdads Sing“.

Единственото нешто што го подигна веѓите на денот беше отсуството на „Вегас“ на Доџа Кет од „Елвис“ на Баз Лурман, кој најверојатно беше прогласен за неподобен затоа што не беше сосема оригинален: го интерполира класичниот „Hound Dog“ од 50-тите на Присли и на тој начин очигледно се сметаше дека ги крши правилата.

Сега е во тек гласањето за членовите на музичкиот огранок на Академијата. Скратениот список на песни со 15 наслови – од кој ќе се изберат последните пет номинирани – ќе биде објавен на 21 декември.

Селена Гомез, Д Викенд, Ријана, Шон Мендес, Бренди Карлајл, Трент Резнор, Гивеон, Џејзмин Саливан и Џејмс Марфи од LCD Soundsystem се меѓу многуте поп, ар-ен-би и рок ѕвезди со подобни придонеси за пишување песни оваа година. (Варајети)