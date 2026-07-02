Од денеска, повторно сообраќаат возови, но само од Скопје до Гевгелија и до Велес – до Битола нема

02/07/2026 15:38
Фото: Б. Богдановска

ЈП Железници инфраструктура соопшти дека од денеска ќе бидат пуштени во сообраќај патничките возови кои беа запрени поради изведување  градежни работи на пругата Скопје – Велес, како дел од активностите за проектот „Градски воз“  во делот од станица Скопје до станица Зелениково.

Прекинот во сообраќањето на возовите траеше од 22. минатиот месец, од кога се одвиваа ремонтни активности за првата фаза од „Градски воз“ за поврзување од Зелениково преку Драчево, Лисиче, Аеродром до Транспортен центар.

Според најавата, повторно ќе почнат да сообраќаат патничките возови:

На релација Скопје – Гевгелија: 611 (06.20) на ден 3.7.2026 год. 631 (16.55); на ден 2.7.2026 год

На релација Гевгелија – Скопје: 632 (17.02) на ден 3.7.2026 год. и 630 (04.30) на ден 3.7.2026 год.

На релација Скопје – Велес: 2083 (22.40); на ден 2.7.2026 год.

На релација Велес – Скопје: 600 (05.00). на ден 3.7.2026 год.

– На релација Скопје – Битола – Скопје возовите 640 (03.10) ,641 (07.06): 644 (18.22) и 645 (20.05); нема да сообраќаат: На релација Битола – Велес – Битола возовите 642 (12.46) и 643 (15.25); нема да сообраќаат – информира ЈП МЖ Инфраструктура. 

Поврзани содржини

Тошковски за случајот на врсничко насилство во Скопје: Кривични и за децата и за родителите, но позорникари не може да се обезбедат
Драстично зголемување на цените за тренинзи и рекреација во Битола
Левица прашува: Дали со булдожер на „Национални шуми“ е пробиван пат до приватно ловиште?
Се урива „Али Тобако“ на Бит Пазар
Универзитетска клиника за радиотерапија и онкологија: Безбедноста на пациентите не е загрозена, а состојбата е целосно под контрола
Превентивни здравствени прегледи на населението во Кочани
Лукровски се врати од боледување и го „ѕирна“ донираниот компостер во ЈУОДГ „Орце Николов“
Испораката на воената опрема во завршна фаза, склучени и нови договори со САД

Најчитани