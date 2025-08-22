Од Бугарија пристигнаа Ник Кејв и Колин Гринвуд, а од Грција пијаното: Скопје е спремно за легендарниот концерт на Стадионот на АРМ

Скопје и регионот со нетрпение го очекуваат концертот на легендарниот австралиски музичар Ник Кејв, вечерва, во 20 часот на стадионот на АРМ во Градски парк. Вчера, поп-ѕвездата, заедно со басистот на „Редиохед“, Колин Гринвуд, кој ќе го придружува на сцената (што на концертот ќе му даде поинтимен амбиент), п ристигнаа во Скопје од Бугарија, а од Грција пристигна и најважниот дел од вечерашниот концерт – пијаното на кое тој ќе настапува. Од синоќа, официјално се распродадени сите фан пит влезници за неговиот концерт, што е уште еден доказ дека стадионот ќе содржи претежно вистинска публика на ликот и делото на Ник Кејв, соопшти организаторот.

По Боб Дилан, ова е концерт за кој најмногу сум се борел да го реализирам, изјави сопственикот на „Авалон“, Бобан Милошевски, на пресот на скопје, замислен како мала трибина, пред настапот на Кејв во Скопје.

„Единствено што сум се борел олку крваво беше да го донесеме Боб Дилан во Македонија и тогаш со брат ми моравме да направиме некоја научна фантастика. Како мој современик кој го следам повеќе од 30 години, Ник Кејв, заедно со Боб Дилан, е убедливо нешто најзначајно во кариерата на ‘Авалон‘. Имало и поголеми концерти, но јас така приватно го доживувам“, рече Милошевски.

Ник Кејв, е еден од најголемите артисти на 20. и 21. век, на ниво на Боб Дилан и во Македонија доаѓа по сите поминати фази од кариерата.

„Иако е зад клавир, Ник Кејв физички се вложува себеси на овие концерти како да е со цел бенд и ја вика публиката да се доближи до бината. 99% од концертите на оваа турнеја се со седење, ама ние немавме соодветна сала за тоа. Тие дојдоа, го видоа просторот и рекоа дека на Ник повеќе ќе му се допадне вака со стоење. Од нивна страна нема никакви попуштања околу организацијата. Звук, светло, бина се исти во Париз, Лондон и Њујорк како во Скопје“, рече Милошевски.