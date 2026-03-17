Очекувано: ФИФА ја отфрли единствената реална шанса на Иран да игра на Светското првенство

Светската управа на фудбалот, ФИФА, ја отфрли можноста за преместување на натпреварите на иранската фудбалска репрезентација на овогодинешното Светско првенство од САД во Мексико.

Во текот на денот, првиот човек на Иранската фудбалска асоцијација изјави дека се во тек преговори за преместување на натпреварите од САД во Мексико, со цел да се обезбеди безбедноста на нивните играчи, а сè се случува во екот на американските и израелските напади врз Иран.

Сепак, ФИФА во одговор изјави дека со нетрпение очекува националните тимови „да се натпреваруваат според однапред утврден распоред“, објави Би-bи-sи.

Иран треба да игра против Нов Зеланд на 16 јуни и против Белгија пет дена подоцна, и двата во Лос Анџелес, и против Египет во Сиетл на 27 јуни.

Како што е добро познато, ова Светско првенство за прв пат во историјата се игра во три земји, САД, Канада и Мексико, а започнува на 11 јуни и трае до 19 јули.

Минатата недела американскиот претседател Доналд Трамп изјави дека иако Иран е „добредојдена на Светското првенство“, тој не смета дека е „соодветно“ тие да присуствуваат „заради сопствена безбедност“.