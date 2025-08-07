Објавена е листата од 30 играчи номинирани за престижната награда „Златна топка“. Има изненадувања

Списанието „Франс фудбал“ ја објави официјалната листа од 30 фудбалери кои се натпреваруваат за „Златната топка“ за 2025 година, а победникот ќе биде објавен на церемонијата во Париз на 22 септември.

Листата на кандидати беше објавена во фази, а најмногу номинации оваа година имаше ПСЖ, пред сè благодарение на убедливиот триумф во Лигата на шампионите, каде што го победија Интер со 5-0 во финалето и со тоа ја освоија тројната круна.

На листата се наоѓаат Усман Дембеле, Џанлуиџи Донарума, Витиња, Жоао Невес, Ашраф Хакими, Нуно Мендес и Хвича Кваратскелиа, сите од ПСЖ, а португалските играчи добија дополнителен поттик бидејќи ја освоија Лигата на нации на УЕФА со националниот тим.

Други имиња се познати ѕвезди како Ерлинг Халанд, Мохамед Салах, Хари Кејн, Роберт Левандовски, Винисиус Џуниор, Лаутаро Мартинез и Деклан Рајс.

Младиот играч на Барселона, Ламине Јамал, исто така влезе во трката по брилијантните настапи во Ла Лига и со репрезентацијата. 18-годишната сензација се смета за еден од фаворитите за наградата заедно со Усман Дембеле.

Едно од најголемите изненадувања на листата беше отсуството на Бруно Фернандеш, кој играше за Манчестер Јунајтед минатата сезона и одигра клучна улога за португалската репрезентација, но и покрај тоа не влезе меѓу првите 30.

Моисес Каиседо од Челзи, исто така, имаше одлична сезона во Англија во која беше еден од најдобрите играчи од средниот ред во сезоната, а исто така се истакна и на Светското клупско првенство каде што Челзи го победи ПСЖ со 3-0 во финалето.

Наместо тоа, номиниран беше Џуд Белингам, кој, со проблеми со повреди, имаше значително послаба сезона од претходната во која со право беше номиниран.

На листата не е вклучен и хрватскиот дефанзивец Јошко Гвардиола, кој беше прогласен за играч на сезоната на Манчестер Сити. Тешката сезона на „Граѓаните“ ги остави само со еден конкурент, но тоа требаше да биде Гвардиола, а не Ерлинг Халанд.

Од друга страна, на списокот се најде името на Дензел Дамфрис, кој, освен неверојатниот настап против Барселона во полуфиналето на Лигата на шампионите, имаше лоша сезона, а Интер остана без трофеј во потрагата по тројната круна, а доживеа и историски дебакл во финалето на Лигата на шампионите.

Кандидатите се избираат врз основа на неколку критериуми: индивидуални настапи, важност во одлучувачки моменти, тимски успеси, спортски дух и целосен впечаток.

Победникот го одлучуваат новинари од 100-те најдобро рангирани фудбалски нации според ранг-листата на ФИФА. Секој од нив избира 10 играчи, а бодовите се доделуваат по редослед (од 1 до 6, 8, 10 и 12).

Покрај Златната топка, истата вечер ќе бидат доделени и наградите за најдобра жена играч (Ballon d’Or Féminin), најдобар млад талент (Трофеј Копа), најдобар голман (Трофеј Јашин) и најдобар стрелец (Трофеј Герд Милер).