Објавен огласот за откуп на домашна пченица за стоковните резерви

16/08/2025 15:02

Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Цветан Трипуновски соопшти дека денеска е објавен огласот за откуп на домашна пченица за стоковните резерви на државата.

Како што информира Трипуновски преку својот фејсбук профил, прв пат во Македонија, ќе се откупува македонска пченица за стоковни резерви.

-Денеска е објавен огласот за откуп на домашна пченица за стоковните резерви на државата. Прв пат во Македонија, ќе се откупува македонска пченица за стоковни резерви – 9 000 тони меркантилна пченица од реколтата 2025 година по цена од 13 денари по килограм (без ДДВ). Продолжуваме да работиме за уште поголема поддршка на земјоделството, наведува министерот. 

Поврзани содржини

УЈП спроведе 383 контроли за фискализација – 27 отсто од контролираните субјекти со утврдени неправилности 
Мицкоски: Македонија е шеста држава во привлекување на странски инвестиции во однос на БДП
Расте бројот на туристи што ја посетуваат Македонија
Трикратно зголемен бројот на заплени од мобилните царински тимови, спроведени над пет илјади контроли
Растот на платите ќе биде во зависност од растот на продуктивноста, најави Мицкоски
Ќе ја исправи ли Уставен суд неправдата кон 12 илјади македонски пензионери во странство
Неочекувано силен раст на економијата на Јапонија
Советот на Народната банка донесе одлуки за унапредување на заштитата на потрошувачите на финансиски услуги

Најчитани