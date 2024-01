Обама го освои вториот Еми

Поранешниот претседател Обама ја доби својата втора награда Еми на втората вечер на доделувањето на наградите Еми за креативни уметности во неделата вечерта.

Обама освои Еми за извонреден наратор за неговата документарна серија на Нетфликс, „Working: What We Do All Day“, серија од четири дела објавена во мај. Поранешниот претседател победи други познати личности во категоријата, вклучувајќи ги Морган Фримен, Анџела Басет, Махершала Али и Педро Паскал.

Нетфликс вели дека серијата „го истражува значењето на работата за современите Американци во време на брзи промени“. Во документарецот Обама посетува и интервјуира американски работници низ целата земја.

Обама и поранешната прва дама Мишел Обама беа продуценти на документарните серии, кои беа заеднички проект на студиото Конкордија и Хајер Граунд, која е продукциска компанија што ја лансираа Обама во 2018 година.

Ова беше втора награда Еми за Обама. Тој претходно победи во истата категорија за раскажување „Нашите големи национални паркови“, уште една серија на Нетфликс што дебитираше во 2022 година. Поранешниот претседател има и две награди Греми за неговата гласовна нарација на две негови мемоара.

Еми наградите за креативни уметности е дводневен гала настан кој ги почитува техничките и креативните достигнувања на телевизија. Асошиетед прес истакна дека Обама не бил присутен на доделувањето на наградите во неделата вечерта.