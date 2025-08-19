Ново Нордиск ги намалува цените на Оземпик

Ново Нордиск ја намалува цената на Оземпик на 499 долари месечно за пациентите кои плаќаат во готово.

Сега можат да го добијат Оземпик за околу половина од неговата каталошка цена во САД преку нивната аптека НовоКеар, соопшти компанијата во понеделник. Исто така, соработува со GoodRx за да ги понуди Оземпик и нејзиниот сестрински лек за слабеење Вегови по иста цена во аптеките низ САД.

Промената на цената доаѓа помалку од една недела откако конкурентот за слабеење Ели Лили ја зголеми каталошката цена на својата инјекција против дебелина во Велика Британија за дури 170%.