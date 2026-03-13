Новиот директор на РЕК „Битола“ е дел од бизнис шемата на Мицкоски, тврди СДСМ

13/03/2026 13:14

 

Назначувањето на пензионерот Иван Куковски за директор на РЕК „Битола“ е уште една алка од бизнис шемата на премиерот Христијан Мицкоски во енергетиката, тврди опозициската СДСМ.

Во соопштението на партијата се вели:

„Пензионерот Иван Куковски, близок до таткото на Мицкоски, прво беше назначен за претседател на надзорниот одбор на АД ЕСМ. Потоа си дава оставка поради идни професионални ангажмани и е ангажиран како советник на министерката за енергетика Сања Божиновска. 

Потоа е назначен за координатор на РЕК ‘Битола’, и еве сега директор на комбинатот.

Што се случува во РЕК откако Мицкоски е на власт?

Над 200 милиони евра направени загуби за 2024 и 2025 година, само за три квартали во 2025 година официјалната загуба е 90 милиони евра. 

Потфрлањето во производството е рекордно од планирани 5000 GWh за 2026 година, произведени се само 3000 GWh, ова официјално е најлошото производство во историјата на Македонија. 

Дали ова е намерно за да се увезува повеќе струја и некој да прави бизнис со тоа и со провизиите од увозот? 

Омилен бизнис на Мицкоски е во енергетиката и бизнисот со струја. Затоа веќе една година, нема директор за правни работи во ЕСМ“. 

