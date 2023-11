Новинарите во Газа гинат еден по еден, досега убиени 35 (ВИДЕО)

Новинарот на палестинската телевизија, Мохамад Абу Хатаб, беше убиен вчера со 11 члена од семејството во израелски воздушен напад. Неговиот колега Салман Ал-Башир, известувајќи за тоа на арапска телевизија, ја отстрани заштитната опрема означена со ПРЕС на етер, велејќи: „Не можеме повеќе да издржиме, исцрпени сме. Ние сме жртви. Единствената разлика меѓу нас е времето на смртта. Ние сме убивани еден по друг. И никој не се грижи за катастрофата или злосторството што го трпиме во Газа. Нема заштита за никого и ништо. Оваа опрема и кацига не штитат ниту еден новинар, тоа се само празни пароли. Ние сме жртви, во живо во етер. Ние сме жртви кои чекаат на ред да бидат убиени. Мохамед беше тука пред половина час. Сега тој лежи мртов со семејството во истата болница“, рече новинарот, додека водителката на телевизијата плачеше и не можеше ни да каже збор.

Според податоците на межународните организации во Газа досега се убиени 35 новинари што е неспоредливо со која било војна претходно за толку краток период и тие практично се легитимна колатерална мета на Израел. За ваквиот масакр врз професионалците реагираше денес Комитетот за заштита на новинарите.

Palestine TV journalist Mohammad Abu Hattab was killed with his family in an Israeli airstrike. His colleague Salman Al-Bashir removes his protective gear marked PRESS on air saying: “We can’t take it anymore, we are exhausted. We are victims. The only difference between us is… pic.twitter.com/66gfbIpCWW

— Ambassador Majed Bamya 🇵🇸 (@majedbamya) November 2, 2023